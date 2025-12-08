محمد صلاح در صدر نقل و انتقالات زمستانی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - محمد صلاح پس از اختلافاتی که در لیورپول با سرمربی این تیم پیدا کرده است به احتمال زیاد از جمع قرمز‌های آنفیلد جدا می‌شود.

عربستانی‌ها مشتری پر و پا قرص این بازیکن محسوب می‌شوند و گفته می‌شود النصر از طریق کریستیانو رونالدو قصد دارد این بازیکن را به عربستان بیاورد.

از طرفی تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا نیز نیم نگاهی به جذب این بازیکن دارند و احتمال می‌رود بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای این انتقال در نظر گرفته شود.

محمد صلاح در فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس به همراه تیم لیورپول توفیق چندانی نداشته است و احتمال جدایی این بازیکن از لیورپول جدی شده است.