چاپ دوم کتاب «نود و نهمین نفر» نوشته محمد حکم‌آبادی با پژوهش نیلوفر نصیری‌فر و با محوریت روایت مستند زندگی شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا، از سوی انتشارات راه‌یار روانه بازار نشر شد.

کباشگاه خبرنگاران جوان - تاب «نود و نهمین نفر» که نخستین‌بار در آبان‌ماه منتشر شده بود، با توجه به استقبال مخاطبان و نوع روایت متمایز آن، در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. کتاب «نود و نهمین نفر» تلاش دارد فصل تازه‌ای در حوزه آثار مرتبط با مدافعان حرم بگشاید و روایتی متفاوت، صمیمی و خواندنی از زندگی یک شهید جوان ارائه دهد.

در این کتاب، نویسنده با نگاهی نزدیک و مستند، فراز و نشیب‌های زندگی مهدی موحدنیا ـ جوانی از سبزوار که مسیرش با تصور عمومی از شهدا تفاوت داشت ـ را به تصویر می‌کشد. موحدنیا با آغاز جنگ سوریه و حملات داعش وارد عرصه دفاع از حرم شد و به‌عنوان نیروی اطلاعات‌عملیات در دمشق فعالیت کرد. او سرانجام در نبرد بوکمال و در آخرین درگیری‌های مدافعان حرم با داعش به شهادت رسید.

چاپ دوم این کتاب با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان اکنون در کتاب‌فروشی‌ها و مراکز پخش کتاب در دسترس قرار دارد همچنین علاقمندان می‌توانند از طریق تارنما یا صفحات مجازی ناشر به نشانی raheyarpub.ir این کتاب را تهیه کنند.

