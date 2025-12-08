روز دوشنبه در یک مرکز خرید در اسلو، پایتخت نروژ تیراندازی رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش شبکه محلی NRK، روز دوشنبه در یک مرکز خرید در اسلو، پایتخت نروژ تیراندازی رخ داد و مردی با اسلحه کمری وارد شد که بعداً دستگیر شد.

تور گروتوم از پلیس اسلو گفت: "معلوم شد که یک تیر شلیک شده است. ما عامل تیراندازی را در بازداشت داریم. " این در حالی است که نیرو‌های امدادی در استورسنتر، بزرگترین مرکز خرید اسلو، مستقر هستند.

در حالی که همه تخلیه شده‌اند، تاکنون هیچ زخمی گزارش نشده است.

گروتوم گفت: "ما گمان نمی‌کنیم که چندین عامل تیراندازی وجود داشته باشد، اما در حال جستجوی گسترده هستیم. در حال حاضر، ما در مورد یک مظنون صحبت می‌کنیم. "

برچسب ها: تیراندازی ، پلیس نروژ
خبرهای مرتبط
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۷:۳۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
نروژ که کشور آرومی بود
۰
۰
پاسخ دادن
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
آخرین اخبار
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها