باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش شبکه محلی NRK، روز دوشنبه در یک مرکز خرید در اسلو، پایتخت نروژ تیراندازی رخ داد و مردی با اسلحه کمری وارد شد که بعداً دستگیر شد.
تور گروتوم از پلیس اسلو گفت: "معلوم شد که یک تیر شلیک شده است. ما عامل تیراندازی را در بازداشت داریم. " این در حالی است که نیروهای امدادی در استورسنتر، بزرگترین مرکز خرید اسلو، مستقر هستند.
در حالی که همه تخلیه شدهاند، تاکنون هیچ زخمی گزارش نشده است.
گروتوم گفت: "ما گمان نمیکنیم که چندین عامل تیراندازی وجود داشته باشد، اما در حال جستجوی گسترده هستیم. در حال حاضر، ما در مورد یک مظنون صحبت میکنیم. "