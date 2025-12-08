وزیر اقتصاد گفت: فرآیند تقویم دارایی‌های شرکت‌های بزرگ دولتی را آغاز کرده‌ایم و در صورت اخذ مجوز‌های لازم می‌توانیم سهام آنها را در بورس عرضه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در حاشیه همایش گرامیداشت روز حسابدار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در دست انجام است تقویم دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است، افزود: در این خصوص تقویم دارایی‌های شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز به عنوان دو شرکت بزرگ دولتی را آغاز کرده‌ایم. اگر این تقویم دارایی‌ها انجام شود در صورت اخذ مجوز‌های لازم می‌توانیم آنها را در بورس عرضه کنیم و پس از آن سراغ سایر شرکت‌های دولتی و انواع و اقسام دارایی‌های آنها خواهیم رفت.

وی درباره تقویم دارایی‌های دولت نیز گفت: در این زمینه لایحه‌ای به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که در صورت تصویب در هیات وزیران به مجلس می‌رود؛ بر اساس این لایحه این اختیار به وزارت اقتصاد داده خواهد شد تا بتوانیم دارایی‌های دولت را تقویم و احصا کنیم.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: این لایحه قبلاً به کمیسیون اقتصاد دولت رفته بود که پس از استقرار من در وزارت اقتصاد، مقرر شد لایحه مجدد به این وزارتخانه برگشت داده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

وی اضافه‌کرد: در حال حاضر این اصلاحات نهایی شده و به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شده است؛ تا وقتی که این کار‌ها انجام نشود مولدسازی دارایی دولت موفق نخواهد بود.

منبع: وزیر اقتصاد

برچسب ها: بورس ، شرکت‌های دولتی
خبرهای مرتبط
افزایش ۳ میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه از پارس جنوبی
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
حسابداران باید جرات اعلام حقیقت را داشته باشند
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
آخرین اخبار
وزیر نفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است
افزایش ۳ میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه از پارس جنوبی
سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
اطلاعیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت مالکین چندخودرو
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور تا پایان هفته
افزایش همکاری‌های ایران و عمان در زمینه هوانوردی/ پروازهای تهران_ دبی از ۵ شهر ایران آغاز شد
اتابک: اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد، نقطه عطف در تاریخ بلاروس و ایران است
کاهش ۱۰ همتی درآمد‌های دولت از عدم تخصیص گاز به پتروشیمی
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
بازگشت سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور
روند نسبت اعتبار مالیاتی در صورت‌حساب کاغذی از ۱۰۰ درصد به ۸ درصد رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۷ آذرماه
تنها راه نجات برق، بهینه‌سازی و اصلاح قیمت‌هاست
کاهش اثرات تورمی در اقتصاد کشور از طریق اجرای اجرای مالیات بر سوداگری
۴۶۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شد
چهارمین عملیات بارورسازی ابر‌ها انجام شد
ورود مجلس به افزایش قیمت دلار با دعوت فرزین به کمیسیون+ فیلم
شناسایی بیش از ۲ هزار کارت سوخت قاچاق‌محور امکان‌پذیر شد
جزئیات انتشار فراخوان جذب ۵۰۰ مدیر در دولت اعلام شد
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
۷۰ میلیون دلاری اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندرامام عرضه می‌شود
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
۲۲ میلیون نفر ایرانی حداقل یک بار وارد معاملات رمز ارز شده‌اند
۱۱ درصد مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد+ فیلم
پیامد‌های افزایش مالیات منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شد
سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
بسته حمایتی ویژه SME‌ها برای سال ۱۴۰۵ تدوین شد
قیمت گذاری بلیت قطار باید عادلانه و متناسب با خدمات باشد
فعالیت زیر زمینی صرافی‌ها حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد
خاک سالم اساس و بنیان سامانه های غذایی پایدار جهان است