باشگاه خبرنگاران جوان - علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در حاشیه همایش گرامیداشت روز حسابدار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در دست انجام است تقویم داراییهای دولت و شرکتهای دولتی است، افزود: در این خصوص تقویم داراییهای شرکتهای ملی نفت و ملی گاز به عنوان دو شرکت بزرگ دولتی را آغاز کردهایم. اگر این تقویم داراییها انجام شود در صورت اخذ مجوزهای لازم میتوانیم آنها را در بورس عرضه کنیم و پس از آن سراغ سایر شرکتهای دولتی و انواع و اقسام داراییهای آنها خواهیم رفت.
وی درباره تقویم داراییهای دولت نیز گفت: در این زمینه لایحهای به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که در صورت تصویب در هیات وزیران به مجلس میرود؛ بر اساس این لایحه این اختیار به وزارت اقتصاد داده خواهد شد تا بتوانیم داراییهای دولت را تقویم و احصا کنیم.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: این لایحه قبلاً به کمیسیون اقتصاد دولت رفته بود که پس از استقرار من در وزارت اقتصاد، مقرر شد لایحه مجدد به این وزارتخانه برگشت داده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
وی اضافهکرد: در حال حاضر این اصلاحات نهایی شده و به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شده است؛ تا وقتی که این کارها انجام نشود مولدسازی دارایی دولت موفق نخواهد بود.
منبع: وزیر اقتصاد