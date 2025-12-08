باشگاه خبرنگاران جوان - مدرسه دوکلاسه «بنیاد دستان مهربان» در روستای عنایت بیک واقع در بخش سلفچگان استان قم، روز دوشنبه طی آیینی با حضور مسولان استانی به بهره‌برداری رسید.

،‌ مدیرکل امور روستایی استانداری قم در این آیین گفت: استان قم با اهتمام ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌های آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، در مسیر تحقق عدالت آموزشی گام برمی‌دارد.

حسین جعفری موحد با اشاره به نقش آموزش در پویایی و ماندگاری جمعیت روستایی، افزود: ساخت مدارس در مناطق دورافتاده، یکی از موثرترین اقدامات برای ارتقای کیفیت زندگی در روستاهاست و زمینه رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی فرزندان این مناطق را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز در این آیین با اشاره به پیشرفت‌های استان در توسعه فضاهای آموزشی، گفت: شاکر خداوند متعال هستیم که کارنامه نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان قم، به‌واسطه تلاش خیران و دستگاه‌های مختلف، قابل تحسین و قابل قبول است؛ این موفقیت بدون همراهی خیرین استان، اداره‌کل نوسازی مدارس، انجمن اولیا و مربیان، شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و دیگر نهادهای همراه ممکن نبود.

محمدجواد محمدی سعید با قدردانی ویژه از استاندار قم، افزود: تاکیدات، پیگیری‌ها و حمایت‌های مستمر و میدانی استاندار نقش مهمی در تحقق این موفقیت‌ها داشته است.

وی اضافه کرد: خیرین با صرف سرمایه‌های مادی و معنوی خود، سرمایه‌گذاری ماندگار، خداپسندانه و بشردوستانه‌ای در مسیر تعلیم و تربیت انجام می‌دهند؛ آنان با کمک به ساخت مدارس و حمایت‌های آموزشی، سهم بزرگی در تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی دارند و یقینا ماجور این عمل نیک خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های بنیاد خیریه دستان مهربان، خاطرنشان کرد: این بنیاد از سال ۱۳۸۶ با دو رویکرد مهم حمایت و توانمندسازی زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیز مشارکت گسترده در امر مدرسه‌سازی و ارائه کمک‌های تحصیلی به دانش‌آموزان فعالیت می‌کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم نیز در تشریح ویژگی‌های فنی این پروژه آموزشی، گفت: این مدرسه دوکلاسه با زیربنای ۱۱۶ مترمربع در زمینی به مساحت حدود ۷۰۰ مترمربع احداث شده است؛ فضای آموزشی شامل ۲ کلاس درس و ۲ باب اتاق اداری و جانبی است که بر اساس استانداردهای فنی و آموزشی طراحی و اجرا شده‌ است.

احمدرضا اجتهادی افزود: برای تامین نیازهای پرورشی دانش‌آموزان، نمازخانه‌ای به مساحت ۱۵ مترمربع در مجموعه پیش‌بینی شده است؛ این مدرسه با رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای به‌روز در حوزه ساخت‌وساز آموزشی و با همکاری خیرین ساخته شده است.

به گفته وی، این واحد آموزشی که با عنوان مدرسه «بنیاد دستان مهربان» شناخته می‌شود، در شهر سلفچگان، روستای عنایت‌بیک، انتهای کوچه صفا واقع شده و از ابتدای سال تحصیلی جاری میزبان دانش‌آموزان روستا بوده است.

منبع:نوسازی مدارس قم