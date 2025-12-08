سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتور به تمجید از دینامو ماخاچ قلعه روسیه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه که محمدجواد حسین‌نژاد، بازیکن ایرانی، را در اختیار دارد، در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر روسیه نتوانسته انتظارات را برآورده کند. این تیم پس از گذشت ۱۷ هفته از آغاز مسابقات در رده سیزدهم جدول قرار گرفته و خطر سقوط به لیگ دسته پایین‌تر بیش از هر زمان دیگری آن را تهدید می‌کند.

در شرایطی که دینامو ماخاچ‌قلعه روز‌های دشواری را پشت سر می‌گذارد، قربان بردیف، سرمربی سرشناس فوتبال روسیه و سرمربی سابق تراکتور، در گفت‌وگویی با حمایت از این باشگاه، نسبت به آینده آن ابراز امیدواری کرد و معتقد است مشکلات فعلی این تیم موقتی خواهد بود.

بردیف با اشاره به استعفای حسن‌بی بیژیف، سرمربی دینامو ماخاچ‌قلعه، اظهار داشت: با ناراحتی فراوان از کناره‌گیری سرمربی تیمی که برایم بسیار عزیز است مطلع شدم، اما باور دارم مشکلات کنونی دینامو گذراست و این باشگاه دوباره می‌تواند به ثبات برسد.

او ادامه داد: دینامو از بسیاری جهات یک پروژه خاص و درست به شمار می‌رود که شکل‌گیری و پیشبرد آن کار ساده‌ای نبوده است. این را به عنوان فردی می‌گویم که سال‌ها در فوتبال فعالیت کرده و تجربیات زیادی در این حوزه دارد.

سرمربی باتجربه فوتبال روسیه همچنین درباره وضعیت فنی تیم گفت: دینامو تیمی با روحیه جنگندگی بالاست و بازیکنان آن در هر مسابقه با تمام توان خود به میدان می‌روند. شاید در برخی مواقع از نظر فنی کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما همین انگیزه و تلاش بالا، کار کردن با این گروه از بازیکنان را برای من لذت‌بخش کرده بود.

بردیف در پایان به پیشینه شکل‌گیری این باشگاه اشاره کرد و افزود: بسیاری نمی‌دانند دینامو ماخاچ‌قلعه فعلی چگونه شکل گرفت. تنها پنج سال پیش چنین باشگاهی وجود نداشت و موسلیمیچ و دوستانش با سرمایه شخصی، پایه‌های این تیم را بنا کردند. این موضوع ارزشمند است و نباید فراموش شود. باید از افرادی که در احیای باشگاه نقش داشتند حمایت کرد، چرا که حتی امروز هم با توجه به محدودیت منابع مالی، رقابت با تیم‌های ثروتمند کار بسیار دشواری است.

