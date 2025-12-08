باشگاه خبرنگاران جوان - در حرکتی تحولی و با هدف بازگشت به مأموریت اصلی، شبکه رادیو قرآن با جداسازی کامل محتوای "تلاوت فاخر" از مباحث "مکمل تلاوت"، دو مسیر مستقل را پیش روی شنوندگان قرار داد. در این طرح "رادیو قرآن" (فرکانس ۱۰۰) تنها به پخش زنده تلاوت‌های مجلسی می‌پردازد و "رادیو قرآن ۲" (فرکانس ۱۰۱.۵) با پخش زنده و تعاملی، بستر توضیح، ترویج و آموزش فرهنگ مرتبط با هنر تلاوت را فراهم می‌کند.

منصور قصری‌زاده- مدیر شبکه رادیویی قرآن- امروز دوشنبه (۱۷ آذر) در نشست تشریح برنامه‌های رادیو قرآن که با رویکرد تحولی رادیو قرآن برگزار شد با اشاره به شروع سیر تطور رادیو قرآن اظهار کرد: شبکه قرآن سال ۶۲ با توصیه رهبر انقلاب که آن زمان رئیس جمهور بودند تاسیس شد. نظر ایشان این بود که در جمهوری اسلامی باید رادیو و رسانه‌ای داشته باشیم که صدای تلاوت قرآن پخش شود.

وی با اشاره به ادامه سیر تطور رادیو قرآن بیان کرد: از دهه ۷۰ تا ۹۰ رویکردی متوجه رادیو قرآن شد و دوستان سمت مباحث معارفی و آموزشی رفتند. ممکن است سوال شود که پس معنای قرآن را چگونه باید در نظر گرفت که البته ما شبکه‌هایی داریم که به این حوزه هم می‌پردازند مثل رادیو معارف و به نوعی موازی کاری انجام می‌شد. در عین حال پرداخت به مباحث آموزشی باعث شد که سهم تلاوت قرآن کاهش یابد.

مدیر رادیو قرآن تصریح کرد: دهه ۱۴۰۰ که از سال ۹۹ شروع می‌شود سعی کردیم رادیو قرآن به ماموریت اصلی خود بازگردد. در دوره جدید طرحی را با نام رجعت به هویت طراحی کردیم. در دوره قبل، کانال تخصصی تلاوت راه اندازی شد که برنامه‌ها به صورت تولیدی از این شبکه پخش می‌شد؛ بنابراین ما در دوره جدید تصمیم گرفتیم برای انسجام بیشتر، تلاوت‌ها جدول پخش داشته باشند. همچنین تلاوت‌های فاخر و تاثیرگذار روانه آنتن شوند. از سوی دیگر معتقدم موسیقی و آهنگ و لحن باید در خدمت قرآن باشد، زیرا تلاوت قرآن الزاماتی دارد. همچنین آداب قرائت یا سبک زندگی قاری قرآن یا حتی مواردی این چنینی نیاز به روشنگری دارد؛ بنابراین باید فضایی هم برای این مباحث فراهم می‌کردیم. در این طرح تحولی، رئیس سازمان صدا و سیما و معاون صدا حمایت لازم را داشتند. در این راستا رادیو قرآن ۲ راه‌اندازی شد.

وی با اشاره به شعار رادیو قرآن ۲ بیان کرد: فرصتی نو در مسیر تلاوت شعار این رادیو است و به این ترتیب زیرساختی فراهم شده است تا هم به صورت کمی و هم کیفی به تلاوت توجه شود. استفاده از گویندگان و تهیه کنندگان جدید که کاملا تخصصی در این زمینه فعالیت دارند، هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر رادیو قرآن در ادامه درباره برنامه شبکه نسبت به پوشش فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد: پوشش این نوع رویداد‌ها و اطلاع‌رسانی با عزمی بیشتر از قبل دنبال می‌شود، اما با اولویت «تلاوت‌محوری».

وی در بخش دیگر درباره برنامه‌سازی برای کودک و نوجوان گفت: تلاش داریم با بهره بردن از ساختار‌های برنامه‌سازی توجه ویژه به همه قشر‌های سنی به ویژه کودکان و نوجوانان داشته باشیم. در گذشته برنامه‌هایی ویژه جوانان تولید کردیم. همچنین ارتباط نزدیک با آموزش‌وپرورش داریم و این تعامل در دوره جدید نیز گسترده‌تر خواهد شد.

قصری‌زاده پیرامون نیاز‌های مخاطب در عرصه برنامه‌سازی قرآنی عنوان کرد: ما وظیفه داریم پیرو دستورالعمل و ساختار جدید شبکه عمل کنیم تا بتوانیم به نحو شایسته پاسخگوی نیاز‌های مخاطبان در حوزه برنامه‌های قرآنی باشیم.

مدیر رادیو قران عنوان کرد: ما تلاش می‌کنیم برنامه این شبکه قابل بهره‌برداری برای تمام مخاطبان باشد. همچنین به ابعاد هنری نیز در ساخت برنامه‌سازی توجه خواهیم کرد تا لحن برنامه برای مخاطبان شنیدنی باشد. همچنین سعی داریم موسیقی در خدمت کلام وحی باشد. ضمن اینکه استاندارد‌ها در برنامه‌سازی رعایت خواهد شد.

قصری‌زاده درباره برنامه‌های رادیو قرآن برای احیای کرسی‌های تلاوت در مساجد به‌ویژه برای نوجوانان تصریح کرد: مسجد اصلی‌ترین پایگاه کرسی‌های تلاوت است و در طراحی‌های جدید، احیای کرسی‌های تلاوت در شهر‌های مختلف در دستور کار قرار دارد. ما تجربه‌های موفقی نیز در این عرصه داشتیم که در این باره می‌توان به پوشش رسانه‌ای کرسی‌های تلاوت مساجد در حاشیه مسابقات تبریز و مشهد اشاره کرد.

وی ادامه داد: احیای کرسی تلاوت تنها با حضور رادیو محقق نمی‌شود و مساجد باید نقش مثمرثمری داشته باند. نقش امام جماعت، فضای شاداب مسجد، احترام به نوجوان، برگزاری جلسات سؤال و جواب و… در این راستا از اهمیت به سزایی برخوردار است.

مدیر رادیو قرآن تأکید کرد: وقتی چنین ظرفیت‌هایی در مساجد شکل بگیرد، رادیو قرآن آماده است با پوشش رسانه‌ای، تولید برنامه و اعزام تیم‌های تولید، از کرسی‌های تلاوت حمایت کند تا نسل نوجوان بار دیگر با فرهنگ تلاوت انس بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره کار‌های نمایشی و تاثیر آنها در علاقه مخاطب به قرآن اظهار کرد: حتما در زمینه آثار نمایشی هم برنامه داریم. یکی از ساختار‌های برنامه‌سازی، نمایش زندگی قاریان قرآن است؛ موضوعی که می‌تواند بسیار جذاب باشد و تاکنون به‌صورت روایی اجرا نشده است. زندگی افراد در قالب مستند روایت و پخش شده که از ظرفیت بالایی برخوردار است. در این باره اقداماتی در دستور کار است.

مدیر رادیو قرآن درباره دیگر رویکرد رادیو قرآن ۲ گفت: با توجه به چالش‌های جدی که در حوزه مسائل قرآن با آن رو به رو هستیم، تلاش داریم به سمت تولید برنامه‌های چالشی حرکت کنیم. ما پیش‌تر برنامه‌ای با نام «انعکاس» داشتیم که به طرح مشکلات و مسائل قرآنی کشور می‌پرداخت. اکنون این رویکرد را به‌صورت تخصصی‌تر دنبال می‌کنیم تا بتوانیم مباحث بنیادینی مانند حفظ قرآن و سایر موضوعات راهبردی را با دقت و عمق بیشتری بررسی و پیگیری کنیم.

وی درباره موضوعات نیز یادآور شد: ما در حوزه‌های مختلف از مباحث کلامی و فلسفی گرفته تا موضوعات مرتبط دیگر فعالیت می‌کنیم و این موارد همچنان در دستور کار ما قرار دارد.

قصری‌زاده در بخش دیگر درباره سنجش آماری اظهار کرد: این کار در حوزه ماموریت‌های مرکز تحقیقات صداوسیما است که دوستان این مرکز از طریق نظرسنجی‌های مختلف دیدگاه‌های مخاطبان را دریافت کرده و به ما انتقال می‌دهند.

مدیر رادیو قرآن درباره همکاری با پویش ایران جان گفت: با همکاری هر یک از مراکز استان‌ها که میزبان پویش ایران جان هستند، تلاش می‌کنیم ضمن معرفی فعالیت‌های قرآنی به چهره‌های شاخص و سبک زندگی‌شان در این حوزه بپردازیم.