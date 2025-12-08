باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور روز دوشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو در محل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره دانشجو و دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: فرمایش رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب است و وظیفه ما را در خصوص توجه به توسعه علم و دانش و تدریس اندیشه‌هایی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، سنگین‌تر می‌کند.

وی گفت: روز دانشجو فرصتی برای بحث درباره مسائل مرتبط با دانشجویان است؛ این تعامل از هر دو سمت دانشجو با بخش دولتی و صنعت باید مداوم باشد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه‌داد: من سال ۸۱ فارغ‌التحصیل شدم، در یک روزنامه آگهی جذب نیرو دیدم و آزمون دادم، ۶ سال در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد کارشناس بودم و بعد رئیس اداره و مدیرکل و معاون سازمان و سپس در دولت چهاردهم از من رزومه خواستند و مصاحبه کردند و در نهایت رئیس سازمان اداری و استخدامی شدم.

وی اضافه‌کرد: در زمان مناظرات انتخاباتی، دکتر پزشکیان مواردی را مطرح کرد که از زمان حضورم در ریاست سازمان اداری و استخدامی، هشت موضوع را پیگیری کرده‌ام که شامل راه‌اندازی سامانه فواد، عدالت در استخدام دولتی، حل نازی نیرو در آموزش و پرورش و بخش درمان، پرداخت مبتنی بر عملکرد، گزارش ارزیابی استراتژیک کشور، اصلاح حقوق بازنشستگان، تدوین نقشه راه دولت هوشمند و ایجاد نظام جانشین پروری و مدیریت استعداد است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به شعار دولت چهاردهم که می‌خواهد صدای بی‌صدایان باشد، گفت: در بخش نظام اداری نه تنها کمبود قانون نداریم بلکه با تورم مقرره و قانون مواجهیم. در بخش اجرا، مردم رضایتی از نظام اداری ندارند و باید بررسی کنیم مردم از اصلاح عملکرد ما در نظام اداری رضایت دارند یا خیر تا زمینه اصلاح فرآیند‌های حکمرانی فراهم شود.

رفیع زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ افزود: با کمک دانشگاه‌ها کلینیکی راه‌اندازی کرده‌ایم و اساتید مشکلات آن را برطرف می‌کنند. درآمد استادان هم از محل صرفه‌جویی در اصلاح نظام اداری است که از وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم. به‌طر مثال اگر شما به اداره‌ای می‌روید و یا بی‌احترامی می‌بینید یا مشکلاتی در رفع حوایج مردم دارید، شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری ۱۲۸، شکایات خود را اعلام کنند. من در حال حاضر در داشبورد سامانه فواد می‌دانم در کدام شهر مردم در خصوص کدام اداره مشکلاتی یا انتقاداتی داشته‌اند و نتیجه پیگیری‌ها را هم ملاحظه می‌کنم.

وی با اشاره به مبنای جذب نیرو در گذشته که به صورت ۳۰ درصد مکتوب و ۷۰ درصد مصاحبه بود، خاطرنشان کرد: ما این موضوع را برعکس کردیم؛ در بخش مصاحبه هم پرسیدن سوالات بی‌ربط را حذف کرده‌ایم و به سمت علمی شدن مصاحبه‌ها رفته‌ایم. قبلا فردی مثلا رتبه تک رقمی داشت، اما در آزمون‌های بررسی صلاحیت رد می‌شد که این ساختار را اصلاح کردیم.

رفیع‌زاده به موضوع اصلاح ناترازی نیرو در بخش آموزش و پرورش و درمان اشاره و تاکید کرد: هیچ دولتی به اندازه دولت چهاردهم به موضوع آموزش و پرورش توجه نداشته است، بیشترین توجه در جذب‌هایمان به دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بوده است.

گام‌های اولیه برای اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برداشته شد

وی درباره اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، بیان‌داشت: آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون برنامه را نوشته بودم، نظام پرداخت یکی از پیچیده‌ترین نظام‌ها در بخش دولتی است و مقررات خاصی دارد، قدم‌های اولیه برای اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برداشته شده و به زودی وارد فاز اجرا می‌شویم تا کنون چند دستگاه به صورت پایلوت مجری این طرح بوده‌اند و سامانه مربوطه را تهیه کرده‌ایم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: لایحه مربوطه به مجلس رفته و به زودی بررسی می‌شود، در این لایحه برخی اقلامی که مشمول کسورات نمی‌شود را در قانون جدید مشمول کسورات می‌کنیم تا اگر نیرویی بازنشسته شد، ناگهان حقوقش نصف نشود.

وی با طرح این سوال که متولی دولت هوشمند کیست؟ گفت: یک سند مشترک با حضور وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تهیه و در شورای عالی اداری مصوب کردیم که در آن سازمان اداری و استخدامی کشور متولی هوشمندسازی خدمات مورد نیاز مردم، وزارت ارتباطات تامین‌کننده زیرساخت و سازمان برنامه به عنوان متولی بودجه و تامین مالی آن تعیین شده‌اند.

رفیع‌زاده با بیان اینکه فردا آگهی جذب ۵۰۰ مدیر جوان را منتشر می‌کنیم، تاکید کرد: تا الان هم به نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توجه داشته‌ایم؛ در این دولت ۱۷۰ نخبه را به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه و ۷۵۰ نخبه را در دستگاه‌های دولتی جذب کرده‌ایم.

در ادامه نشست، فرشته امین رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی اظهار کرد: مرکز آموزش مدیریت دولتی متولی تربیت مدیران در کشور است مهمترین برنامه آن استفاده از نخبگان دانشگاهی و دغدغه‌مندان است، در‌های مرکز همواره به روی دانشگاهیان باز است و استادان دانشگاه‌ها می‌توانند از خدمات آن بهره ببرند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه‌داد: هر هفته کرسی‌های آزاداندیشی درباره مدیریت را برگزار می‌کنیم، به دانشگاه‌ها نیز اعلام کرده‌ایم تا دانشجویان و استادان به این کرسی‌ها بیایند، در بهمن ماه رویداد بزرگ مدیریت در دانشگاه تهران برگزار می‌شود که پنل‌های متعدد علمی طی همایش و ذیل ۸ محور اصلی برگزار خواهد شد. پیش‌نشست‌های همایش در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شده است.

امین تصریح کرد: ما آماده پذیرش ایده‌های مربوط در زمینه اصلاح نظام اداری و رفع ناترازی‌های انرژی برای ارائه در همایش هستیم.

در ادامه نشست، ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی نیز با اشاره به انتقاد مردم در خصوص استخدام که در گذشته همواره بر اساس روابط بوده گفت آن را ضابطه‌مند کرده‌ایم و بدون ازمون، استخدام ممنوع است.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب به رییس‌جمهور درباره تربیت ۱۰۰ مدیر جوان متعهد و انقلابی دستوراتی داده بودند و شخص رییس‌جمهور همواره بر اجرای این فرمایش رهبر انقلاب تاکید داشت، سازمان اداری و استخدامی برای اجرای این فرمان رهبر انقلاب انتخاب شد لذا تصمیم گرفتیم تا پایان دولت چهاردهم ۵۰۰ مدیر متخصص تحویل نظام اسلامی دهیم. مطالعات اولیه و مطالعات تطبیقی آن در دنیا تکمیل شد خروجی آن تهیه دستورالعمل مربوطه و تصویب در شورای عالی اداری بود، بر اساس این فراخوان همه فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند که سقف سنی آن ۴۰ سال برای کارشناسی و ۴۵ سال برای دکتراست، اگر فردی ۴ سال تجربه مدیریتی داشته باشد به عنوان مدیریار و در غیر این صورت به عنوان کارشناس در دستگاه‌های دولتی جذب می‌شود و باید ۱۸ ماه دوره آموزشی ببیند سپس این افراد باید در آزمون‌های مربوطه مشارکت کنند پس از آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌روند و بعد از قبولی در این مرحله، دوره شایستگی‌های اختصاصی آن شغل را خواهند دید.

وی تاکید کرد: در دولت چهاردهم ۱۷۰ نخبه را بر اساس معرفی بنیاد ملی نخبگان و بدون آزمون به عنوان عضو هیأت علمی جذب کرده‌ایم ۷۵۰ نخبه نیز در دستگاه‌های اجرایی جذب شده‌اند ۷۰۰ نخبه دیگر هم به زودی در دستگا‌های دولتی و اجرایی جذب خواهیم کرد تا جلوی مهاجرت نخبگان را بگیریم.

سید مهدی الوانی پدر علم مدیریت ایران در نشست گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه رابطه صنعت با دانشگاه برقرار نشده و نه تنها بخش صنعت نتوانسته نیرو‌های فارغ‌التحصیل دانشگاهی را جذب کند بلکه دانشگاه هم چیزی برای عرضه ندارد.

وی افزود: وزرات علوم اخیرا اعلام کرده که بیا همکاری یک پژوهشگاه میخواهد دوره‌های تحصیلی در دانشگاه را کاهش دهند این چه منطقی دارد؟ در حال حاضر واحد‌های دانشگاهی با دنیا منطبق است مگر می‌شود در دو ترم دکترا خواند؟ یا حتی میخواهند آزمون جامع دکتری را بردارند، دانشگاه که کارخانه دکترسازی نیست باید از دانشگاه متخصص خارج شود.

وی افزود: من عضو شورای تحول علوم انسانی بودم از یکی از اعضا پرسیدم آیا در حوزه‌های علمیه ارتقای سطح به خارج فقه را کم کرده‌اید؟ گفتند خیر؛ خب چرا باید در دانشگاه این اتفاق رخ دهد؟ این کار خیانت به علم است؛ وقتی اداره بر علم حاکم شود، نتیجه‌اش همین خواهد بود.

