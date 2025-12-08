معاون استانداری گیلان در دیدار با مشاور استاندار اولیانوفْسک از آغاز مرحله‌ای تازه در روابط اقتصادی و فرهنگی این استان با روسیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید الهیار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان امروز (دوشنبه ۱۷ آذر ماه) در دیدار با مشاور و مسئول اقتصادی استاندار اولیانوفْسک با اشاره به نتایج اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزر گفت: پس از این اجلاس، مبادلات اقتصادی و فرهنگی گیلان با روسیه وارد مرحله‌ای تازه و متفاوت شده و چشم‌انداز روشنی پیش‌ روی استان قرار گرفته است.

 او با بیان اینکه حضور مقامات استان اولیانوفْسک در گیلان نقطه آغاز این فصل جدید همکاری‌ها است، افزود: تا پیش از این هیچگونه تعامل اقتصادی مشخصی میان این ۲ استان وجود نداشت، اما اکنون شرایطی فراهم شده تا از ظرفیت‌های گسترده آن استان بهره‌برداری کنیم.

معاون اقتصادی استاندار گیلان ظرفیت تولید غله در استان اولیانوفْسک را قابل توجه دانست و تصریح کرد: این استان حدود ۲ میلیون تن غلات تولید می‌کند؛ در حالیکه نیاز سالانه کشور در حوزه نهاده‌های دامی حدود ۱۷ میلیون تن است و این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیاز کشور را با کمترین هزینه تأمین کند.

مصباحی همچنین تکمیل خط ریلی رشت - آستارا را مهمترین حلقه اتصال تجاری گیلان با روسیه اعلام کرد و گفت: با راه‌اندازی این مسیر ریلی، انتقال غلات و دیگر کالا‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام خواهد شد و همین موضوع به افزایش چشمگیر حجم مبادلات کمک می‌کند.

آغاز فصل نوین همکاری‌های اقتصادی گیلان و روسیه

او به توافقات صورت گرفته میان دو طرف اشاره کرد و افزود: مقرر شد این جلسات به صورت ماهانه ادامه یابد و بخش خصوصی ۲ استان نیز به یکدیگر متصل شوند تا همکاری‌ها از سطح تفاهمنامه به مرحله اجرا برسد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان این نشست را «آغاز یک فصل مشترک همکاری» خواند و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در دو طرف، آینده تعاملات اقتصادی گیلان و روسیه بسیار امیدوارکننده است و می‌تواند به تقویت امنیت غذایی کشور و توسعه تجارت خارجی استان منجر شود.

آمادگی کامل اولیانوفْسک برای آغاز همکاری با گیلان 

روسلان شفقاتویچ گاینتدینوف، مشاور استاندار اولیانوفْسک نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت گسترده ۲ طرف در حوزه‌های کشاورزی و صنعت گفت: در صورت آغاز حمل کالا از اولیانوفْسک به ایران، این روند در ۲ بخش اصلی کشاورزی و صنعت قابل اجرا است و آمادگی کامل برای آغاز همکاری وجود دارد.

 او درباره محور‌های کشاورزی همکاری افزود: غلات و انواع روغن می‌توانند نقش اساسی در مبادلات ۲ استان داشته باشند. اولیانوفْسک یکی از تولیدکنندگان مهم غلات در روسیه است و این بخش می‌تواند پایه همکاری‌های بلندمدت باشد.

مشاور استاندار اولیانوفْسک همچنین با اشاره به ظرفیت بالای این استان در صنایع نوین گفت: در حوزه صنعت به ویژه صنعت هوانوردی و خودروسازی، فعالیت‌های گسترده‌ای در این استان انجام می‌شود و امکان ارسال قطعات و اجرای همکاری‌های مشترک با ایران وجود دارد. گاینتدینوف با استقبال از نقش گیلان در توسعه تجارت خارجی ایران بیان کرد: توافقات اخیر برای صادرات خودرو‌های تولیدی ما به ایران در حال نهایی شدن است و مجوز‌های مربوطه نیز در مرحله صدور قرار دارد.

آغاز فصل نوین همکاری‌های اقتصادی گیلان و روسیه

 او با تأکید بر ظرفیت گیلان در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: در بخش صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های پلاستیکی و دیگر محصولات صنعتی نیز امکان توسعه همکاری وجود دارد. همچنین ایران و به ویژه استان‌های شمالی مانند گیلان تولیدکننده محصولات ارزشمندی نظیر چای، مرکبات و محصولات باغی هستند که می‌تواند در سبد وارداتی ما قرار گیرد.

مشاور استاندار اولیانوفْسک با تأکید بر اینکه همکاری اقتصادی ایران و روسیه وارد مرحله عملیاتی شده است، گفت: با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت ارتباط فعالان بخش خصوصی ۲ طرف، آینده بسیار روشنی برای مبادلات میان اولیانوفْسک و گیلان پیش‌بینی می‌شود.

گاینتدینوف با اشاره به نبود مبادلات مستقیم میان استان‌های گیلان و اولیانوفْسک در گذشته افزود: اکنون شرایط جدیدی فراهم شده، زیرا اولیانوفْسک سالانه حدود دو میلیون تن غلات تولید می‌کند و این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیاز ۱۷ میلیون تنی کشور به نهاده‌های دامی را تأمین کند.

 او همچنین توسعه زیرساخت‌ها را لازمه گسترش همکاری‌ها دانست و تصریح کرد: تکمیل خط ریلی رشت - آستارا تحول بزرگی در مبادلات با روسیه ایجاد خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: مبادلات اقتصادی ، استانداری گیلان
