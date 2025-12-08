باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تفاهم‌نامه ای که به امضای علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید، دو طرف بر توسعه زیرساخت‌های فناوری در مدارس، حمایت از سکو‌های آموزشی، تولید و تطبیق محتوای الکترونیکی، ایجاد بستر‌های هوشمندسازی، تقویت مهارت‌های دیجیتال معلمان و دانش‌آموزان و پشتیبانی از برنامه تحول دیجیتال تأکید کردند.

این تفاهم‌نامه با اعتبار سه‌ساله، زمینه همکاری دو وزارتخانه را برای اجرای برنامه‌های ملی آموزش دیجیتال، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار فراهم می‌کند.

توسعه و تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین آموزشی در اولویت برنامه‌ها است

وزیر آموزش و پرورش در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش امروز به «مسئله نخست دولت» تبدیل شده و نقش فناوری‌های نوین در ارتقای عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های یادگیری بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

علیرضا کاظمی در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری که با حضور اعضای شورای معاونان دو وزارتخانه به طور وبیناری برگزار شد، با اشاره به گستره عظیم مخاطبان آموزش‌وپرورش، گفت: این وزارتخانه متعلق به همه مردم ایران است؛ حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز، ۳۲ میلیون اولیا و بیش از یک میلیون فرهنگی، آموزش‌وپرورش را به فصل مشترک دولت و ملت و بزرگ‌ترین رسانه کشور تبدیل کرده‌اند؛ رسانه‌ای که پیام حاکمیت را در کوتاه‌ترین زمان در جامعه جاری می‌کند.

کاظمی با تأکید براینکه آموزش‌وپرورش در دولت کنونی به اولویت اصلی کشور بدل شده است، از همراهی مجموعه‌های مختلف دولت قدردانی کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دستگاه‌هایی است که توجه ویژه به آموزش‌وپرورش داشته و نگاه حمایتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظام تعلیم و تربیت کم‌نظیر است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، گفت: در حوزه ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، خلأ‌های جدی در برخی مناطق محروم وجود دارد. برای استمرار آموزش باکیفیت، باید استانداردسازی تجهیزات آموزشی، توسعه فناوری‌های نوین آموزشی و تجهیز مدارس را در اولویت قرار دهیم.

وی تأکید کرد: همه دانش‌آموزان کشور باید با اولویت‌بندی مشخص زیر پوشش شبکه‌های آموزشی قرارگیرند و مدارس شبانه‌روزی و عشایری در صدر این اولویت‌ها قرار دارند.

کاظمی به نقش سکوی شاد در دوران آموزش غیرحضوری، افزود: با توجه به حجم استفاده از شاد، تقویت و توسعه این شبکه آموزشی دانش آموزی ضروری است که با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحولات مثبتی در این زمینه رقم بخورد.

وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه «آغاز یک مسیر تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت کشور» باشد که منتظر شنیدن خبر‌های خوب در حوزه فناوری‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.

همچنین در راستای گسترش عدالت آموزشی و هوشمندسازی مدارس، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و شرکت مخابرات ایران منعقد شد.

این تفاهم‌نامه که در قالب طرح سردار شهید کاظمی اجرا می‌شود، با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و محمود حبیبی رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش و محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت مخابرات ایران موظف است دسترسی رایگان مدارس به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری، توسعه فضای ابری، ارتقای امنیت شبکه و فراهم‌سازی زیرساخت هوشمندسازی مدارس را اجرا کند.

وزارت آموزش‌وپرورش نیز فهرست مدارس و مراکز آموزشی مشمول طرح و نیاز‌های ارتباطی آنها را ارائه خواهد داد.

هدف این همکاری، فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناورانه در مدارس شهری و روستایی و ایجاد زمینه بهره‌مندی یکسان دانش‌آموزان از خدمات آموزشی نوین است.

این تفاهم‌نامه سه‌ساله در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش