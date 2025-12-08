باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عابدی در جلسه شورای عالی قضایی گفت: در بازه زمانی یک سال گذشته (آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴)، علی‌رغم افزایش ۶ درصدی ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری، میزان پرونده‌های مختومه شده در دیوان ۸ و نیم درصد افزایش داشته است.

وی افزود: یکی از کار‌هایی که از سوی دیوان عدالت اداری طی مدت اخیر انجام شد، احصاء کلیه عدم صلاحیت‌های صادره از سوی دیوان و ارائه گزارش علت صدور این عدم صلاحیت‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود. از سوی دیگر با بررسی ۸۰۰ عنوان شکایت، شکل صحیح طرح شکایت را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دادیم.

عابدی گفت: مردم تا پیش از این برای آنکه از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت اداری اطلاع پیدا کنند، ناگزیر بودند به تهران بیایند؛ ما در دیوان، با راه‌اندازی سامانه تلفنی ۳۰۱۰۰ گامی بزرگ را در راستای تسهیل رسیدگی به درخواست‌های مردمی برداشتیم. این سامانه در حال حاضر آماده پاسخگویی به مردم است و مردم می‌توانند درخواست‌های خود از دیوان و وضعیت پرونده‌هایشان را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

عابدی افزود: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از ملاقات‌های دیوان عدالت اداری با مسئولان و مردم از طریق تصویری و وبیناری در حال انجام است و مراجعان می‌توانند از طریق ارتباط وبیناری و برخط با رئیس دیوان و معاونان دیوان عدالت اداری دیدار و مشکلات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دیوان عدالت اداری در زمینه الکترونیکی کردن پرونده‌ها، اظهار کرد: در حدود دو ماه اخیر ۳۳ درصد پرونده‌های ارجاعی به دیوان به صورت الکترونیک رسیدگی شده‌اند؛ در تلاش هستیم که تا پایان سال کلیه رسیدگی‌ها به پرونده‌های دیوان، الکترونیکی شوند و به طور کلی مصرف کاغذ را به صفر برسانیم.