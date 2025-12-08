نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرزین برای پاسخگویی نسبت به نرخ دلار باید در مجلس حاضر شود که در همین راستا امروز جلسه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص ورود مجلس به افزایش نرخ دلار گفت:برنامه‌های مجلس و بانک مرکزیمجلس به شدت در حال پیگیری این موضوعات است و به نظر می‌رسد که جلسه‌هایی با مسئولین بانک مرکزی برگزار می‌شود تا توضیحات لازم در مورد نوسانات بازار و تدابیر پیشنهادی ارائه شود. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه رئیس کل بانک مرکزی در حال گفتگو هستند تا راهکارهایی برای مدیریت این نوسانات پیدا کنند.

وی ادامه داد:تاثیرات بر بازارنوسانات در قیمت دلار می‌تواند تأثیرات زیادی بر روی قیمت کالاها و خدمات بگذارد و این موضوع به طور مستقیم بر روی زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، مدیریت صحیح این موضوع ضروری است.

او در خصوص وضعیت رمز ارزها و قانونمند شدن آنها هم گفت: نیاز به قانون‌گذاریبا توجه به اینکه رمز ارزها به عنوان یک موضوع جدید در دنیای مالی مطرح شده‌اند، مجلس به دنبال این است که این حوزه را قانون‌مند کند. قانون‌گذاری در این زمینه می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و ایجاد بستر مناسب برای استفاده درست از رمز ارزها کمک کند.

وی گفت:چالش‌ها و فرصت‌هاوجود اختلافات در دولت در مورد نحوه‌ی مدیریت رمز ارزها می‌تواند مانع توسعه این حوزه شود. اما اگر مجلس بتواند اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام دهد، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های خوبی در استفاده از این فناوری در اقتصاد ایران باشیم.

سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
دانه درشت‌ها در تور فرار مالیاتی کشور/ گام بلند عدالت مالیاتی برداشته می‌شود
