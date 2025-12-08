باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی در واکنش به گزارشهایی درباره ثبت جریمه برای برخی تاکسیها در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا طرح زوجوفرد از درِب منزل، گفت: ناوگان حملونقل عمومی همواره مجاز به تردد هستند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح تنها برای خودروهای شخصی اعمال میشود، گفت: اگر برای رانندگان تاکسی یا دیگر وسایل نقلیه عمومی به اشتباه جریمهای ثبت شده باشد، این موضوع حتماً اصلاح خواهد شد و رانندگان نگرانی نداشته باشند.
رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: دستگاههای مسئول در حال بررسی موارد ثبتشده هستند و هرگونه خطا در فرآیند اعمال جریمه برطرف خواهد شد.
منبع: راهور