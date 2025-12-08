سفیر آمریکا در سئول گفت که «خلع سلاح هسته‌ای کامل» کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که سفیر آمریکا روز دوشنبه گفت که «خلع سلاح هسته‌ای کامل» کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کوین کیم، سفیر موقت آمریکا در سئول این اظهارات را پس از دیدار با پارک یون-جو، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی بیان کرد.

این توضیح چند روز پس از انتشار آخرین استراتژی امنیت ملی (NSS) توسط دولت دونالد ترامپ ارائه شد که هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح هسته‌ای پیونگ یانگ ندارد.

کیم با اشاره به سند مشترک اجلاس که اخیراً توسط متحدان منتشر شده است، به خبرنگاران گفت: «رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور (کره جنوبی) لی (جائه میونگ) تعهد خود را به خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی در برگه اطلاعات مشترک تکرار کردند.»

او گفت: «این سیاست ما در حال حاضر در مورد کره است.»

کیم گفت کره شمالی از جمله مسائلی بود که در دیدارش با پارک مورد بحث قرار گرفت از جمله راه‌های «بهترین هماهنگی» در مورد مسائل مرتبط و سایر موارد.

او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا واشنگتن برای اصلاح پیمان انرژی هسته‌ای به منظور اجازه دادن به سئول برای غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف شده آماده است، گفت که دو طرف «هنوز در حال مذاکره هستند.» کیم گفت: «ما تمام تلاش خود را برای اجرای برگه اطلاعات مشترک انجام خواهیم داد.»

طبق برگه اطلاعات منتشر شده توسط کاخ سفید، پس از دیدار لی و ترامپ در اواخر اکتبر در بوسان کره جنوبی، دو رهبر «تعهد خود را به خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی (کره شمالی) و صلح و ثبات در شبه جزیره کره تکرار کردند.»

بعداً، خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد که برگه اطلاعاتی مشترک منتشر شده توسط کاخ سفید بار دیگر «سیاست خصومت و رویارویی» علیه پیونگ یانگ را تثبیت کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کره شمالی ، خلع سلاح هسته ای
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
عذرخواهی احتمالی رئیس‌جمهور کره جنوبی از پیونگ‌یانگ
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
