دادستان تهران گفت: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن سامان یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در تداوم برنامه‌های نظارت میدانی بر روند ارائه خدمات قضایی و به منظور ارزیابی کیفیت رسیدگی‌ها، به صورت سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران بازدید کرد.

صالحی در این بازدید با حضور در جمع قضات و کارکنان دادسرا، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیند‌های اداری و میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی قرار گرفت و رهنمود‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

دادستان تهران با تاکید بر اهمیت خدمت‌رسانی موثر و به موقع به مردم در دستگاه قضایی، اظهار کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن سامان یابد؛ هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند.

صالحی با اشاره بر ضرورت تسهیل روند رسیدگی و ارتقای سطح خدمات قضایی، افزود: هدف اصلی مجموعه قضایی، جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در راستای مقابله با اطاله دادرسی، تصریح کرد: وقت احتیاطی باید متناسب با دستور تعیین شود تا از ایجاد تاخیر‌های غیرضرور در جریان رسیدگی جلوگیری گیرد. همچنین پرونده‌ها در وقت نظارت باید با گزارش دفتر به قاضی به نظر قاضی برسد و برگ‌شماری‌ها طبق دستورالعمل ابلاغی انجام شود.

دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت حفظ روحیه جهادی در همکاران قضایی و اداری بیان داشت: رعایت نظم در تعیین اوقات رسیدگی در اجرای دقیق برنامه‌های اداری نقش تعیین کننده‌ای در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی دارد و رضایت‌مندی بیشتر مراجعان را در پی خواهد داشت. 

در ادامه این بازدید صالحی با حضور در بخش‌های مختلف دادسرا، بر لزوم تکریم ارباب رجوع، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تسریع توأم با دقت در رسیدگی، رعایت نظم و انضباط اداری و پایبندی به اصول دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.

همچنین دادستان تهران با مراجعه به اتاق قضات و دفاتر شعب، ضمن بررسی بایگانی‌ها و استخراج پرونده‌ها معوق، علل اطاله دادرسی را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات مقتضی را صادر کرد.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی و صدور دستورات برخط، اظهار کرد: استفاده از سامانه‌ها موجب تسهیل و تسریع در امور افزایش رضایتمندی مراجعان خواهد شد.

صالحی بر اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و از سرپرست دادسرا خواست با حضور میدانی در شعب، نسبت به اعمال نظارت کافی و ارائه ارشادات لازم به منظور بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، اقدام کند.

در پایان این بازدید، دادستان تهران به تعدادی از کارکنان دادسرای ناحیه ۲۹ که بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی، عملکرد مطلوب‌تری داشتند؛ لوح تقدیر اهدا کرد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: دادستان تهران ، دستگاه قضا
