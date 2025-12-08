باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع صادرات کالا و خدمات به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸۳۶ میلیون دلار سال ۱۴۰۳ رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرده و ۶۵ درصد هدف مصوب را محقق ساخته است.

در بخش سرمایه‌گذاری، ۴,۰۴۱,۰۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی و ۴۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی جذب شده است. همچنین ۱,۱۴۷,۸۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۱۸ درصدی و ۳۷۲.۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۲۶۲ درصدی به مرحله تحقق رسیده است.

بر اساس این گزارش، در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۸۶ طرح صنعتی با سرمایه ثابت ۱۵۴,۴۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و وارد فاز تولید محصولات صنعتی شده است. نرخ رشد ارزش تولیدات در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد رسیده و ۸۹ درصد هدف مصوب محقق شده است.

همچنین ۸۳ درصد ارزش تولیدات به واحد‌های صنعتی مناطق اختصاص دارد و رشد ثبت‌شده، بیانگر توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، انرژی و صنایع صادرات‌محور است.

در بخش اقتصاد دانش‌بنیان، داده‌های موجود نشان می‌دهد منطقه آزاد ارس بیشترین سهم تأسیس شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده و پس از آن مناطق انزلی و ماکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع: مناطق آزاد