طبق آخرین آمارهای اعلام شده مناطق آزاد در بخش سرمایه‌گذاری، ۴,۰۴۱,۰۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی و ۴۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی جذب شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع صادرات کالا و خدمات به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸۳۶ میلیون دلار سال ۱۴۰۳ رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرده و ۶۵ درصد هدف مصوب را محقق ساخته است.

در بخش سرمایه‌گذاری، ۴,۰۴۱,۰۸۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی و ۴۶۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی جذب شده است. همچنین ۱,۱۴۷,۸۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۱۸ درصدی و ۳۷۲.۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۲۶۲ درصدی به مرحله تحقق رسیده است.

بر اساس این گزارش، در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۸۶ طرح صنعتی با سرمایه ثابت ۱۵۴,۴۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و وارد فاز تولید محصولات صنعتی شده است. نرخ رشد ارزش تولیدات در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد رسیده و ۸۹ درصد هدف مصوب محقق شده است. 

همچنین ۸۳ درصد ارزش تولیدات به واحد‌های صنعتی مناطق اختصاص دارد و رشد ثبت‌شده، بیانگر توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، انرژی و صنایع صادرات‌محور است.

در بخش اقتصاد دانش‌بنیان، داده‌های موجود نشان می‌دهد منطقه آزاد ارس بیشترین سهم تأسیس شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده و پس از آن مناطق انزلی و ماکو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

منبع: مناطق آزاد

برچسب ها: مناطق ازاد ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
رفع ابهامات در حوزه سه نرخی شدن بنزین/ تکلیف خودرو‌های نوشماره و تعویض پلاک مشخص شد
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
برگزاری تور‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ارمنستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری منظم حراج و پیش‌فروش سکه
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
مالیات بر سوداگری ابزار تنظیم‌گر اقتصاد ملی است
افزایش ۵۰ درصدی قیمت لبنیات از ابتدای سال+ فیلم
ایران ۷.۷ درصد فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص داد
بورس سوار بر مدار صعودی/ نوسان جزئی از ذات بازارهای مالی
از بانک مرکزی تنخواه نمیگیریم
بهبود فضای کسب‌وکار آورده مهم صورت حساب الکترونیک برای مودیان
آیین‌نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد
تدوین سند تأسیس و فعالیت نهاد‌های امین در آینده نزدیک
آخرین اخبار
جزئیات انتشار فراخوان جذب ۵۰۰ مدیر در دولت اعلام شد
اطلاعیه اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان تاکسی‌های اینترنتی
۷۰ میلیون دلاری اوراق مرابحه ارزی پتروشیمی بندرامام عرضه می‌شود
مدنی‌زاده: شرکت‌های دولتی پس از تقویم دارایی‌ها در بورس عرضه خواهند شد
۲۲ میلیون نفر ایرانی حداقل یک بار وارد معاملات رمز ارز شده‌اند
۱۱ درصد مساحت کشور به اراضی کشاورزی اختصاص دارد+ فیلم
پیامد‌های افزایش مالیات منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط شد
سقاب اصفهانی: بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در چرخه معیوب است
بسته حمایتی ویژه SME‌ها برای سال ۱۴۰۵ تدوین شد
قیمت گذاری بلیت قطار باید عادلانه و متناسب با خدمات باشد
فعالیت زیر زمینی صرافی‌ها حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد
خاک سالم اساس و بنیان سامانه های غذایی پایدار جهان است
حسابداران باید جرات اعلام حقیقت را داشته باشند
بهترین فروشگاه های لوازم خانگی برای خرید اقساطی
خاک قصه پرغصه شهرهاست+ فیلم
تخصصی کردن و مجتمع کردن فعالیت‌ها مهم‌ترین برنامه‌ وزارت صمت است
تدوین سند تأسیس و فعالیت نهاد‌های امین در آینده نزدیک
مزایای کار در تپسی؛ فرصت شغلی انعطاف‌پذیر با درآمد واقعی
برگزاری منظم حراج و پیش‌فروش سکه
سالانه میلیون‌ها تن کربن از خاک برداشت می‌شود+فیلم
کاهش تخلف با اصلاح فرآیند‌های صدور کارت‌های بازرگانی
آیین‌نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد
سهم قابل توجه شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط در اشتغال کشور
از بانک مرکزی تنخواه نمیگیریم
میلیون‌ها اراضی کشاورزی در تله توسعه قرار دارند
افزایش ۵۰ درصدی قیمت لبنیات از ابتدای سال+ فیلم
بورس سوار بر مدار صعودی/ نوسان جزئی از ذات بازارهای مالی
ایران ۷.۷ درصد فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص داد
بهبود فضای کسب‌وکار آورده مهم صورت حساب الکترونیک برای مودیان
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد