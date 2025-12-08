باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تجلیل از محمدرضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی و محمد نصیری دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیک، در مجموعه ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم شماری از پیشکسوتان ورزش از جمله ابراهیم جوادی، علی اکبر حیدری، منصور برزگر و دیگر مو سفید‌های ورزش ایران حضور داشتند.

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری و محسن کاوه سرمربی پیشین تیم ملی کشتی دیگر حاضران در این مراسم بودند. این مراسم به نام پهلوانان ایران و به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار و از محمدرضا طالقانی و محمد نصیری تجلیل به عمل آمد. در ابتدا این مراسم گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت ترویج فرهنگ پهلوانی و جایگاه آن در فرهنگ ایران پخش شد.

انوشیروانی: تکرار خدمات نصیری و طالقانی به ورزش ایران سخت است

سجاد انوشیروانی نخستین سخنران این مراسم بود که با تقدیر از زحمات محمد نصیری قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان و المپیک، گفت: امروز شناسنامه‌های ورزش ایران جمع شده‌اند و من برای صحبت، از تک تک عزیزان رخصت می‌گیرم. ۲ شخصیت ورزشی که امروز از آنان تقدیر می‌شود، پهلوان و افتاده هستند و صاحب اثرات ورزشی و مدیریتی هستند که کمتر کسی به آن می‌رسد.

وی ادامه داد: من خاک پای نصیری و طالقانی و تمام پیشکسوتان عزیزی هستم که در مراسم امروز هستند. نصیری در چهار المپیک، سه مدال کسب کرد. نصیری در زندگی من بوده و خواهد بود و از ایشان و بزرگان ورزش الگو می‌گیرم. جامعه ورزش به محمد نصیری بالیده و همچنان می‌بالد. او امروز، هم و غم وزنه‌برداری دارد.

انوشیروانی گفت: از شهرداری تهران و اداره کل ورزش آن تشکر می‌کنم. حسین اجاقی در ارتباط تنگاتنگ با ورزش است. علیرضا زاکانی نیز پیگیر ورزش است و دستوری برای وزنه‌برداری صادر کرده که ماندگار خواهد شد. من از طرف خانواده وزنه برداری از شهرداری و شورای شهر، ویژه تشکر می‌کنم.

نصیری: خاک پای مردم ایران هستم

در ادامه مراسم محمد نصیری با حضور در جایگاه اصلی مراسم به تشکر از برگزار کنندگان پرداخت. در زمان حضور نصیری تمام حاضران در سالن یک دقیقه به صورت ایستاده وی را تشویق کردند.

نصیری گفت: سخنران نیستم، اما از تمام عزیزان شکر می‌کنم. خاک پای مردم ایران هستم.

وی سپس به ذکر خاطره‌ای از مسابقات جهانی هاوانا پرداخت.

در ادامه، حاضران در سالن از شهرداری تهران و شورای شهر خواستند که خیابان یا سالنی ورزشی، به نام پهلوان محمد نصیری شود. در ادامه هنرمند محمد معتمدی به اجرای قطعه "مهر تو با من ایران" پرداخت.

محمدرضا طالقانی دیگر پهلوان ملی بود که در مراسم پهلوانان ایران مورد تجلیل قرار گرفت. طالقانی که از پیشکسوتان کشتی به شمار می‌رود، ضمن کسب عناوین مختلف، ریاست فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزش پهلوانی را بر عهده داشته است. طالقانی را با اقدامات انقلابی در تعطیلی جام آریامهر در سال ۵۷ و مراسم استقبال از امام ره در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ می‌شناسند.

برزگر: طالقانی کشتی را زنده کرد

منصور برزگر در خصوص مراسم تقدیر از پهلوانان، گفت: تنها فردی که به عنوان قوی‌ترین وزنه‌بردار دنیا انتخاب شد، نصیری بود. او در المپیک مکزیکوسیتی سه برابر وزن خود را مهار کرد.

وی گفت: ما از سال ۵۶ روی کشتی سنگین وزن کار کردیم و الان نیز در جهان در این اوزان پرچم‌داریم. کشتی در دهه ۶۰ خیلی سخت شده بود، اما با همت امثال طالقانی کشتی ایران به ریل موفقیت برگشت. طالقانی تمام زحمات گود کشتی را کشیده‌اند. از المپیک ۱۹۶۸ از این پهلوان خاطره دارم و می‌توانم چندین کتاب بنویسم. این برنامه‌ها برای نصیری و طالقانی نیست، برای جوانان است تا بدانند که اگر زحمتی کشیده می‌شود، دیده خواهد شد.

منبع: ایرنا