باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد جواد در نشست خبری امروز با ارائه گزارشی جامع از عملکرد یکساله این معاونت، سال گذشته را دورهای سرشار از تحول، نظمبخشی و ارتقای زیرساختهای دارویی و سلامتمحور دانست و تأکید کرد: استان فارس در اجرای سامانههای نوین، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین دارو و شیرخشک، مقابله با فرآوردههای غیرمجاز و توسعه توانمندیهای آزمایشگاهی، جزو استانهای پیشرو کشور قرار گرفته است.
او با اشاره به دستاوردهای این معاونت گفت: بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند، ارتقای فرآیندها، همکاری مستمر با دستگاههای مرتبط و نظارت هدفمند، موجب تسهیل دسترسی بیماران به دارو و شیرخشکهای دارویی و رژیمی و تضمین سلامت فرآوردهها شده است.
خشنود افزود: معاونت غذا و دارو در سال گذشته موفق شد رتبه نخست کشور در ارائه خدمات دارویی و همچنین رتبه نخست در بهروزرسانی GLN داروخانهها را کسب کند. الکترونیکی شدن کامل کلید توزیع دارو، توزیع واکسن گارداسیل با حواله الکترونیک و پایش میدانی، ایجاد انبار استراتژیک داروهای حیاتی و اورژانسی و پاسخگویی ۹۹ درصدی به شکایات مردمی در سامانه کشوری از جمله اقدامات شاخص این معاونت بوده است.
او در حوزه شیرخشک و فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل نیز به اقدامات مهمی اشاره کرد؛ از جمله حذف کوپنهای کاغذی و راهاندازی سامانه ChildFMS در شیراز و قطب پنج کشور، ساماندهی ثبت نسخ بیماران متابولیک و آلرژی حاد، مدیریت تأمین و توزیع شیرخشکهای ویژه در شرایط کمبود کشوری و ایجاد ذخیره اضطراری برای نوزادان تازهتشخیص.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ارزش فرآوردههای غیرمجاز، قاچاق و تقلبی کشفشده در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است، گفت: بازرسیهای هدفمند از عطاریها، باشگاههای ورزشی و شرکتهای پخش، نمونهبرداری منظم از فرآوردهها و پایش فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرمجاز همچنان با جدیت ادامه دارد.
او افزود: در بخش آزمایشگاهی، سالانه بیش از ۵۵۰۰ نمونه از محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو و مکمل مورد بررسی قرار میگیرد و بیش از ۳۳۰ هزار آزمون میکروبیولوژی و فیزیکوشیمیایی انجام میشود. توانمندی آزمایشگاههای تحت پوشش در انجام آزمونهای تخصصی همچون آنالیز ۲۶۰ نوع باقیمانده سموم، تعیین گلوتن برای بیماران سلیاکی، تشخیص تراریختگی (GMO)، بررسی حلیت گوشت و ژلاتین با PCR و شناسایی تقلبات فرآوردههای گوشتی، این مجموعه را در زمره آزمایشگاههای مرجع کشور قرار داده است.
خشنود همچنین به برگزاری ۲۴۰۰ نفرساعت دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این آموزشها شامل مستندسازی، تضمین کیفیت، الزامات ایمنی و بهداشت و کنترل مستندات آزمایشگاهی بوده است.
او در پایان با تشریح برنامههای سال آینده اظهار داشت: ادامه مسیر تحول، تقویت سامانههای هوشمند، ارتقای نظارت و بهبود خدمات به گروههای آسیبپذیر از اولویتهای اصلی معاونت غذا و دارو خواهد بود. الکترونیکی شدن حوالههای دارو، هوشمندسازی بازرسیها، ایجاد داشبورد مدیریتی برای رصد موجودی و مصرف دارو و راهاندازی سامانههای مدیریت جانشین مسئول فنی و توزیع داروهای تحت کنترل، از جمله برنامههای پیشرو است.