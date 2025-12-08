اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با «کد ۷۰۰»، تازه‌ترین اثر مستند تولیدی خود امسال در جشنواره سینما حقیقت حاضر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مستند بلند «کد۷۰۰» به کارگردانی میناقاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی، محصول اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به بخش ایران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، راه یافت.

اداره کل فرهنگی شهرداری تهران در کنار فعالیت‌های فرهنگی و مناسبتی میدانی در دوره اخیر مدیریت شهری با تولید، حمایت و مشارکت از آثار سینمایی، انیمیشن و مستند‌های موفقی نظیر انیمیشن سینمایی رویاشهر، مستند من بلاگر نیستم، فیلم سینمایی شور عاشقی و… در جشنواره‌های مختلف ملی و بین المللی حضور موفق داشته است. 

«کد۷۰۰» یک مستند اجتماعی و روایت زندگی یکی از خانواده‌های قربانی حمله خصمانه اسراییل به ایران و جنگ ۱۲ روزه از معراج شهدا تا شمال کشور است. خانواده‌ای غیرنظامی از قشر متوسط جامعه که جنگ تحمیلی و از دست دادن فرزندشان زندگی آنها را دگرگون کرد.

این فیلم در زمان جنگ تا بعد از آتش‌بس در معراج شهدا و بهشت زهرا بخش‌هایی از تاریخ جنگ ۱۲ روزه را در خود ثبت و ضبط کرده که کمتر دیده شده است.

کد ۷۰۰ در روز‌های آتش‌بس که بسیاری از مردم به زندگی عادی بازگشتند، روز‌های اوج سختی و بحران زندگی خانواده‌هایی را به تصویر کشیده که هر کدام به دنبال پیدا کردن پیکر عزیز خود شبانه روز انتظار می‌کشند و هنوز جنگ برایشان تمام نشده است.

گفتنی است نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

