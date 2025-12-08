اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای حریم رسالت( طنین) آذربایجان غربی با معرفی نفرات برتر در ارومیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده _ مسئول بسیج رسانه آذربایجان غربی در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره رسانه ای حریم رسالت (طنین) استان در گفتگو با ما گفت: در این جشنواره ۸۷ اثر از بانوان فعال در حوزه رسانه استان در محورهای موضوعی مرتبط با زنان و جامعه در ۱۲ قالب رسانه ای دریافت شد.

سرهنگ پاسدار، علی مکرم افزود: پس از بررسی آثار ارسالی توسط هیئت داوران، ۵ اثر در قالب های، گزارش خبری, تیتر، مصاحبه ،پادکست و خبر،در محورهای موضوعی مختلف از جمله زنان کار آفرین، زن و اقتصاد، زن و عفاف و حجاب، نقش زن در تحکیم بنیاد خانواده، انتخاب و راهی مرحله کشوری شدند که در این مراسم از صاحبان آنها تجلیل شد.

وی با بیان اینکه اختتامیه دوره قبلی جشنواره رسانه ای طنین استان برگزار نشده بود، یادآور شد: در این آیین از صاحبان آثار برتر جشنواره طنین سال گذشته نیز تقدیر شد.