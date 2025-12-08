باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شوند. این تعاونی‌ها می‌توانند پروژه‌های مسکونی بزرگ و باکیفیتی را اجرا کنند و اقشار جامعه را به هدف خود برسانند.

مدتی است که روند اجرای پروژه و تحویل اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بین المللی استان قزوین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای اعضای مسکن به وجود آمده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما جمعی از اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین هستیم. مدت ۱۴ سال گذشته، روند اجرای پروژه و تحویل زمین‌ها و واحد‌های متعلق به اعضای تعاونی با مشکلات متعدد مواجه شدیم و پیگیری اعضا به نتیجه نرسید. از شما تقاضا داریم تا نسبت مطالبات اعضا پیگیری لازم را به عمل آورید.

