باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای اخیر، تعاونیهای مسکن بهعنوان یکی از مهمترین ابزارها برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب میشوند. این تعاونیها میتوانند پروژههای مسکونی بزرگ و باکیفیتی را اجرا کنند و اقشار جامعه را به هدف خود برسانند.
مدتی است که روند اجرای پروژه و تحویل اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بین المللی استان قزوین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای اعضای مسکن به وجود آمده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما جمعی از اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بینالمللی استان قزوین هستیم. مدت ۱۴ سال گذشته، روند اجرای پروژه و تحویل زمینها و واحدهای متعلق به اعضای تعاونی با مشکلات متعدد مواجه شدیم و پیگیری اعضا به نتیجه نرسید. از شما تقاضا داریم تا نسبت مطالبات اعضا پیگیری لازم را به عمل آورید.
