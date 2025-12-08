شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شوند. این تعاونی‌ها می‌توانند پروژه‌های مسکونی بزرگ و باکیفیتی را اجرا کنند و اقشار جامعه را به هدف خود برسانند.
مدتی است که روند اجرای پروژه و تحویل اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بین المللی استان قزوین به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای اعضای مسکن به وجود آمده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما جمعی از اعضای تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین هستیم. مدت ۱۴ سال گذشته، روند اجرای پروژه و تحویل زمین‌ها و واحد‌های متعلق به اعضای تعاونی با مشکلات متعدد مواجه شدیم و پیگیری اعضا به نتیجه نرسید. از شما تقاضا داریم تا نسبت مطالبات اعضا پیگیری لازم را به عمل آورید.

نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل
