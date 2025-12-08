باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل از تعطیلی تمام مدارس این استان در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای فصلی هدف خبر داد.

آذربایجان غربی

ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: به‌‌دلیل پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا، مدارس استان فردا غیرحضوری است.

کهگیلویه و بویراحمد

باتوجه به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، فعالیت‌های آموزشی در همه دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزشگاه‌های خصوصی، علمی‌آزاد و زبان، مراکز آموزش عالی و دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از روز فردا ۱۸ آذر تا پایان هفته غیرحضوری اعلام شد.

مازندران

استانداری مازندران گفت: ‌با توجه به افزایش ۳۳ درصدی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از شیوع ویروس آنفولانزا در مازندران، کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است و کلاس‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.