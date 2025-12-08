باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس اسرائیل امروز دوشنبه مقر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در قدس اشغالی را مورد یورش قرار داد و پرچم اسرائیل را برافراشت، اقدامی که این آژانس آن را به چالشی علیه حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی، که توسط اسرائیل متوجه جانبداری شده است، از ابتدای امسال پس از دستور اسرائیل به تخلیه تمامی اماکن خود و توقف عملیات‌اش، از این ساختمان استفاده نکرده است.

«دین السدان»، سخنگوی پلیس اسرائیل، گفت که مأموران پلیس در حال همراهی کارکنان شهرداری قدس (اشغالی)بودند که در حال انجام یک رویه وصول بدهی در این محوطه بودند.

«فیلیپ لازارینی»، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «این آخرین اقدام نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به تعهد اسرائیل به عنوان یک رژیم عضو سازمان ملل برای محافظت و احترام به عدم‌قابل تعرض بودن اماکن سازمان ملل است.»

وی افزود: «اجازه دادن به این اقدام، یک چالش جدید علیه حقوق بین‌الملل است که یک سابقه خطرناک در هر جای دیگری که سازمان ملل در سراسر جهان حضور دارد ایجاد می‌کند.»

«جاناتان فاولر»، سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل، از امان در تماس تلفنی گفت که محوطه قدس اشغالی علیرغم ممنوعیت عملیات توسط اسرائیل، همچنان یک ملک سازمان ملل باقی مانده است و این آژانس «هیچ بدهی به شهرداری ندارد. ختم کلام.»

یک سخنگوی شهرداری بلافاصله اظهارنظری نکرد. دفتر نخست‌وزیر و وزارت خارجه اسرائیل نیز بلافاصله به درخواست اظهارنظر در مورد این یورش پاسخ ندادند.

«جورج خوری»، مالک یک شرکت امنیتی که توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل برای تأمین امنیت مقر آن استخدام شده، گفت که کارگران شهرداری و پلیس صبح زود روز دوشنبه وارد شده، راه خود را به محوطه باز کردند و چندین محافظ امنیتی را بازداشت کردند.

چند ساعت بعد، یک پرچم اسرائیل بر فراز یکی از ساختمان‌ها برافراشته شد.

لازارینی گفت که موتورسیکلت‌ها، کامیون‌ها و لیفتراک‌های پلیس وارد شده و ارتباطات قطع شد. وی گفت که تجهیزات آی‌تی، مبلمان و سایر اموال توقیف شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه مأموریت آژانس امداد و کار سازمان ملل را که اولین بار در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد، برای سه سال دیگر تمدید کرد. فاولر از حدس زدن در مورد زمان‌بندی این یورش خودداری کرد.

او گفت که اسرائیل یک «کارزار مداوم اطلاعات نادرست» علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل انجام داده است، مسئولیت‌هایی که می‌خواهد توسط سایر نهاد‌های سازمان ملل مانند آژانس اصلی پناهندگان بر عهده گرفته شود.

فلسطینیان وجود آژانس امداد و کار سازمان ملل را با حفظ حقوق خود به عنوان پناهنده، به ویژه امیدشان به بازگشت به خانه‌هایی که خود یا اجدادشان در جنگ مربوط به تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از آن گریختند یا اخراج شدند، پیوند می‌زنند.

اسرائیل ادعا کرده است که برخی از کارکنان آژانس امداد و کار سازمان ملل اعضای گروه فلسطینی حماس بوده و در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشته‌اند. مقامات غزه می‌گویند در این جنگ بیش از ۷۰،۰۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند.

آژانس امداد و کار سازمان ملل چندین کارمند را اخراج کرده، اما گفته است که اسرائیل برای تمامی اتهامات علیه کارکنانش مدرکی ارائه نکرده است.

پارلمان اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴ قانونی را تصویب کرد که فعالیت این آژانس را در اراضی اشغالی ممنوع کرده و مقامات را از داشتن تماس با آژانس منع می‌کند.

آژانس امداد و کار سازمان ملل در قدس شرقی فعالیت می‌کند که سازمان ملل آن را قلمرو اشغالی اسرائیل می‌داند. اسرائیل تمامی قدس را بخشی از اراضی خود می‌داند.

اسرائیل رسماً قدس اشغالی را در سال ۱۹۸۰ پس از تصرف آن در جنگ ۱۹۶۷ خاورمیانه، ضمیمه کرد.

آژانس امداد و کار سازمان ملل همچنین در غزه، کرانه باختری و سایر نقاط خاورمیانه فعالیت می‌کند و به میلیون‌ها فلسطینی خدمات آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و پناهگاهی ارائه می‌دهد.