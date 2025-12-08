باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشته شریفی_ در این نشست سه ساعته، فصل مشترک صحبت‌های دانشجویان دو نکته بود، اول، قدردانی از مدیریت شبکه دنا برای دعوت از آنها در روز دانشجو آن هم در شرایطی که مسئولان استان، به دعوت تشکل های دانشجویی برای حضور در دانشگاه و در جمع دانشجویان پاسخ منفی داده بودند و دوم، تداوم ارتباط و هم افزایی بین رسانه استانی و دانشگاه.

مدیر کل صدا و سیمای استان در این نشست در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر و تجلیل از مقام دانشجو به عنوان قشر پیشگام در استکبار ستیزی گفت: گرامی داشت این روز بیانگر اهمیت این حرکت دانشجویان به عنوان نسل مطالبه‌گر و پرچمدار توسعه و پیشرفت کشور است.

وی با اشاره به نقش آفرینی دانشجویان در برهه های مختلف تاریخ تاکید کرد: وجود جوانان پویا که نمود آن در قشر دانشجو متجلی است چنان می‌تواند در پیشرفت کشور موثر باشد که دشمن حیرت زده شود، همچنان که در موفقیت‌های موشکی در جنگ اخیر، میانگین سنی متخصصان ،سازندگان و دانشمندان موشکی حدود ۳۰ سال بود.

وی افزود: توفیقات این جوانان از توان درون زای ملهم از آموزه‌های اسلامی نشئت گرفته بود.

در ابتدای این نشست، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج با تشکر از انعکاس موفقیت‌های دانشجویان در شبکه دنا خواستار تداوم برگزار ی این نشست‌ها و آموزش سواد رسانه ای به مخاطبان شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یاسوج نیز گفت: اگر بخواهم در این جمع، یک دانشجو با تمام مشخصه‌ها و ویژگی‌های یک دانشجوی تراز انقلاب از جمله مطالبه‌گری، صداقت و صراحت نام ببرم آن شخص کسی نیست جز آقای گنجی مدیرکل صداوسیمای استان که برای تشکیل این نشست از وی قدردانی می‌کنم.

سید شهریار گنجی، خطاب به مسئولان تشکل‌های های دانشجویی گفت: در صداوسیمای به روی همه دانشجویان علاقه مند به همکاری و تولید محتوا برای رسانه و دلسوز مردم باز است و تشکیل این جلسه نیز در راستای همین رویکرد است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز از موضع‌گیری صریح و شفاف شبکه دنا در قضیه ساخت سدها تشکر کرد و خواهان تداوم و پیگیری این رویکرد شد.

سیدعلی گرامی فرد افزود: در حال تحصیل در سال پنجم رشته پزشکی هستم اما در این ۵ سال، اولین بار است که صدا و سیمای استان در روز دانشجو از دانشجویان دعوت به عمل آورده، کاری که هیچ مسئولی در استان تاکنون انجام نداده بود.

پوشش رسانه ای مسائل و مشکلات کلان و عام دانشگاهها ونیز افزایش خلاقیت و تنوع برنامه های صداوسیما از جمله مطالبات دانشجویان خطاب به مدیرکل صداوسیمای استان بود.

مسئول یکی از تشکل های دانشگاه فرهنگیان استان نیز با بیان اینکه نتیجه عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، افزایش اعتماد عمومی به این مجموعه بود افزود: از شما به عنوان اولین مدیر بومی رسانه استانی تقاضا میکنیم که برای حفظ این اعتماد ارزشمند تلاش کنید.

در پایان این نشست، مدیرکل صداوسیمای استان برای حضور در جمع دانشجویان و شنیدن مطالبات و سؤالات آنها اعلام آمادگی کرد.