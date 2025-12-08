شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کد استخدامی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار مابیش از ۳۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی جوان که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پس از طی کامل در دانشگاه مشغول مشغول به فعالیت شدند؛ همچنان بلاتکلیف هستندو هیچ کد استخدامی برای آنها صادر نشده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام ما جمعی از استادان جوان تازه جذب شده در دانشگاه‌های وزارت علوم در کل کشور هستیم که بعد از گذشت ۲ سال از روند جذب و صدور ابلاغ جذب به دانشگاه از طریق وزارت عتف، سازمان اداری استخدامی کد استخدامی ما را که جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ نفر هستیم صادر نمی‌کند؛ و از طرفی سازمان حسابرسی اجازه عقد قرارداد داخلی را به دانشگاه نمی‌دهد در نتیجه این بلاتکلیفی و محروم بودن از حقوق و مزایا باعث شده است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.