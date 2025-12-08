باشگاه استقلال به زودی باید مبلغ ۲۶۰ هزار دلار جریمه مالی بپردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال تهران با چالش مالی جدیدی در لیگ قهرمانان آسیا مواجه شده است. بر اساس اعلام منابع رسمی، این باشگاه به دلیل تخلف در دیدار اخیر خود مقابل الوصل امارات و همچنین عدم پرداخت به موقع قسط رضایت‌نامه بازیکنان جدید خود، ملزم به پرداخت جریمه‌ای حدود ۲۶۰ هزار دلار شده است.

جزئیات این جریمه نشان می‌دهد که نهاد‌های نظارتی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از بررسی عملکرد استقلال در بازی با الوصل و مستندات مربوط به نقل و انتقالات، تصمیم به اعمال این جریمه گرفته‌اند. تخلف استقلال در دیدار با الوصل شامل رعایت نکردن مقررات مربوط به ترکیب تیم و نکات انضباطی مسابقه بوده که باعث واکنش کمیته انضباطی AFC شد.

همچنین بخشی از این جریمه به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط مربوط به رضایت‌نامه بازیکنان جدید این تیم اعمال شده است. بر اساس مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر باشگاهی که نتواند به موقع هزینه انتقال یا رضایت‌نامه بازیکنان خود را پرداخت کند، مشمول جریمه مالی می‌شود و در صورت تکرار، ممکن است با محدودیت در ثبت بازیکن جدید نیز مواجه شود.

این جریمه جدید، فشار مالی مضاعفی بر استقلال وارد می‌کند، تیمی که در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا به دنبال صعود از مرحله گروهی است و در کنار رقابت‌های لیگ برتر، نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی و رعایت کامل مقررات AFC می‌باشد. کارشناسان فوتبال معتقدند که اگر باشگاه نتواند بدهی‌ها و جریمه‌های خود را به موقع پرداخت کند، ممکن است علاوه بر فشار مالی، با مشکلات ثبت قرارداد بازیکنان جدید و محرومیت احتمالی در نقل و انتقالات مواجه شود.

استقلالی‌ها اکنون باید با تلاش مدیریت و هماهنگی با کنفدراسیون فوتبال آسیا، این جریمه را در زمان مقرر پرداخت کنند تا علاوه بر جلوگیری از مشکلات قانونی، بتوانند تمرکز خود را بر روی رقابت‌های پیش رو حفظ کنند. همچنین این اتفاق می‌تواند هشداری برای دیگر باشگاه‌های ایرانی و آسیایی باشد تا در رعایت قوانین نقل و انتقالات و مقررات مسابقات دقت بیشتری داشته باشند.

بر اساس آخرین اخبار، مسئولان باشگاه استقلال در حال بررسی وضعیت مالی و هماهنگی با AFC برای پرداخت این مبلغ هستند تا ضمن رفع مشکل، بتوانند بدون دغدغه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور یابند و از شانس صعود خود محافظت کنند.