معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت:روند نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد دوره تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۸ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد بزرگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، اظهار داشت: همراهی فعال و دلسوزانه فعالان بخش اقتصادی و مالی کشور، به‌ویژه حسابداران، مشاوران مالیاتی و مدیران مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها، نقش حیاتی در تحقق یکی از بزرگ‌ترین اهداف تحولی سازمان، یعنی حرکت به سمت حذف کامل صورت‌حساب کاغذی و جایگزینی آن با صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ایفا کرد.

او بیان کرد:بدون تعهد حرفه‌ای و اجرای دقیق این تغییرات توسط آن عزیزان، دستیابی به این سطح از شفافیت و سرعت در تبادل اطلاعات میسر نمی‌شد.

وی افزود: گام بزرگ برداشته شده در دو سال گذشته، نه تنها منجر به صرفه‌جویی‌های کلان در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست می شود، بلکه زیرساخت لازم برای افزایش دقت در تشخیص مالیات و کاهش خطاها را فراهم می آورد. این همکاری، نمادی از همسویی جامعه حرفه‌ای مالی با اهداف عالی نظام مالیاتی نوین است.

برزگری گفت: روند نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد دوره تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۸ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.

در پایان، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، بار دیگر بر اهمیت همدلی و همراهی این قشر با نظام مالیاتی کشور در مسیر اجرای بهینه تکالیف مالیاتی الکترونیکی و سامانه مودیان تاکید کرد.

در راستای برنامه‌های تحول‌آفرین سازمان امور مالیاتی کشور و با هدف توسعه کامل سامانه مودیان و افزایش شفافیت مالی، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، از تلاش‌های بی‌وقفه و همکاری مؤثر جامعه حسابداری، مشاوران مالیاتی و مدیران مالی کشور در مسیر گذار به سامانه‌های الکترونیکی قدردانی کرد.

گفتنی است این تقدیر ویژه به مناسبت دستاورد سازمان امور مالیاتی در فرآیند حذف صورت‌حساب کاغذی طی دو سال گذشته انجام و در راستای استمرار تغییرات بنیادین در نحوه تبادل اطلاعات مالی و مالیاتی صورت پذیرفت.

