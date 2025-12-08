سه فروند هواپیما پس از تعمیرات تخصصی به خطوط پروازی کشور بازگشتند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ در دو هفته اخیر، با تلاش متخصصان فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران سه فروند هواپیما پس از انجام تعمیرات تخصصی به ناوگان ملحق شدند.

در این فرآیند موتور، ارابه فرود و سایر قطعات هواپیما بررسی و پس از انجام آزمون‌های فنی و مهندسی مورد نیاز وارد چرخه عملیات پروازی شدند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم ظرفیت عملیاتی و توان پاسخ‌گویی شرکت به نیازهای پروازی را ارتقا داده است.

این هواپیماها شامل یک فروند ایرباس A310، یک فروند فوکر F100 و یک فروند بوئینگ 747 باری هستند که با تلاش متخصصان مهندسی و تعمیرات "هما" پس از طی مراحل دقیق فنی مجدداً به ناوگان ملحق شدند.

ایرباس A310 که برای انجام چک نیمه‌سنگین (C-Check) به آشیانه منتقل شده بود پس از بازرسی‌های غیرمخرب (NDT) نیاز به تعمیر موتور داشت. این موتور توسط متخصصان کارگاه موتور تعمیر و پس از اتمام مراحل مجدداً بر روی هواپیما نصب شد. این اقدام در

شرایطی انجام شد که این هواپیما در کنار ایرباس A300-600 در بخش جابجایی زائران به عربستان فعالیت خواهد کرد.

هواپیمای فوکر F100 نیز پس از تعویض موتور و ارابه فرود با انجام تست‌های تکمیلی و رفع محدودیت‌های فنی دوباره آماده انجام پروازهای برنامه‌ای شد.

همچنین هواپیمای بوئینگ 747 باری نیز ظرف کمتر از هشت روز پس از انجام تعمیرات موتور، بازرسی‌های فنی و آزمون‌های الزامی آماده بازگشت به چرخه حمل‌ونقل هوایی شد. این هواپیما سهم مهمی در جابجایی بار توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد.

این اقدام در راستای تاکید مدیرعامل بر افزایش ظرفیت صندلی و ارائه خدمات پروازی مطلوب نتیجه توانمندی و ظرفیت‌های فنی و مدیریت مؤثر منابع است و بخشی از برنامه برای تقویت پایداری ناوگان و افزایش بهره‌وری عملیاتی به‌شمار می‌رود. با ورود این دو فروند هواپیما به ناوگان تعداد ۳۴۴ صندلی به ظرفیت صندلی افزوده شده است.