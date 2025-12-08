سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی، بورس تهران را مسئول تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بورس تهران بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی، بورس تهران را مسئول تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز کرده است. به‌زودی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز در بورس تهران تأسیس می شود.

محمود گودرزی،  با اشاره به نقش و سازوکار بورس تهران در ورود و تشکیل صندوق‌های مبتنی بر رمزارز به بازار سرمایه گفت: بیش از یک سال است که بورس تهران در تلاش برای ورود صندوق‌های مبتنی بر رمزارز به بازار سرمایه است.

او اظهار داشت: قصد داریم این نوع دارایی را به اوراق بهادار تبدیل کنیم، به دنبال پاسخ‌گویی به نیاز اصلی مردم در بازار سرمایه هستیم؛ اشتیاق نسل جدید در ایران برای سرمایه‌گذاری بر بازار رمزارزها زیاد است، اما علاقه یا تمایلی به داشتن کیف پول (ولت) و موضوعاتی از جمله امنیت آن ندارند.

گودرزی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد ایران بتواند این نوع دارایی را به اوراق بهادار تبدیل کند و امکان توثیق برای آن فراهم شود، تحول شگرفی رخ خواهد داد.

مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: به دلیل استانداردهای فعلی، اشخاص حقوقی و نهادهای ما نمی‌توانند مالک این کلاس دارایی باشند، در حالی که جامعه علاقه شدیدی به بازار رمزارزها دارد.

او ‌در پایان گفت: بورس تهران به دنبال هم‌گرایی میان بازار سهام و ارزهای دیجیتال است.

