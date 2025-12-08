باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز ۲۸ دسامبر به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا روز بعد با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار کند. این را یک سخنگوی رژیم صهیونیستی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد. دو رهبر پیش از این در اکتبر، زمانی که ترامپ از اورشلیم بازدید کرد، ملاقات کرده بودند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو ممکن است از ۲۸ دسامبر تا ۴ ژانویه در آمریکا بماند، که شامل یک اقامت آخر هفته در مجموعه تفریحی مار-آ-لاگوی ترامپ در فلوریدا میشود. در حال حاضر تأیید رسمیای برای این گزارش وجود ندارد.
منبع: رویترز