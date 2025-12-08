سخنگوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، روز ۲۸ دسامبر برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز ۲۸ دسامبر به ایالات متحده سفر خواهد کرد تا روز بعد با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند. این را یک سخنگوی رژیم صهیونیستی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد. دو رهبر پیش از این در اکتبر، زمانی که ترامپ از اورشلیم بازدید کرد، ملاقات کرده بودند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو ممکن است از ۲۸ دسامبر تا ۴ ژانویه در آمریکا بماند، که شامل یک اقامت آخر هفته در مجموعه تفریحی مار-آ-لاگوی ترامپ در فلوریدا می‌شود. در حال حاضر تأیید رسمی‌ای برای این گزارش وجود ندارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
آخرین اخبار
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد