باشگاه خبرنگاران جوان _ حسینعلی شهریاری عصر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در عین حال بر لزوم اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر تعهد دولت به تأمین کامل خدمات درمانی تأکید کرد.

وی گفت : ناکارآمدی در نظام توزیع نیروی انسانی در مناطق محروم و عدم تناسب پرداخت‌ها با مسوولیت کادر درمان ۲ چالش اصلی نظام سلامت است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت‌های فاحش در معیشت کادر درمان، اجرای عدالت در توزیع نیروی پزشکی را منوط به تأمین امکانات و پرداخت‌های مناسب دانست.

وی اظهار کرد: با وجود آنکه امروز جایگاه پزشکی ایران بسیار متفاوت از قبل از انقلاب است اما هنوز با مشکلات زیادی روبرو هستیم. نکته اساسی این است که ما همه را، از پزشک تا پرستار، متعهد به خدمت در مناطق محروم می‌کنیم، ولی نه امکانات کافی می‌دهیم و نه پرداخت مناسبی داریم؛ سپس انتظار داریم عدالت برقرار شود.

شهریاری گفت: بسیاری از پزشکان فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما از گذشته تاکنون نظام توزیع آنان مطلوب نبوده است و هیچ برنامه‌ی هدفمندی برای توزیع عادلانه وجود ندارد.

حقوق بر اساس تخصص و نقد شفاف‌سازی‌ها

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در فصل بودجه، موضع خود را درباره تفاوت حقوق‌ها تشریح کرد و افزود: باید هر فرد بر حسب تخصص و مسوولیتش حقوق دریافت کند.

او تصویب شفاف‌سازی حقوق‌ها را اقدامی مثبت دانست تا دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه برای مردم آشکار شود.

وی ادامه داد: کار پرستاری با وجود سختی جسمی و روحی، همچنان جزو مشاغل سخت محسوب نشده و امتیازات لازم پس از دوران کرونا برای این قشر زحمتکش در نظر گرفته نشده است.

شهریاری تأکید کردند که سلامت فراتر از وزارت بهداشت است و نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باید در تأمین سلامت عمومی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

تأکید رییس کمیسیون بهداشت بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه همزمان به ابعاد فرهنگی و زیرساختی برای جلوگیری از فرسایش کادر درمان تأکید کرد.

شهریاری با اشاره به نیروی انسانی که با صرف هزینه‌های هنگفت آموزشی آماده خدمت شده‌اند، بیان کرد که بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری از دست می‌رود. متخصصینی که دوره آموزشی خود را به پایان می‌رسانند که باید نیازهای آنان را در نظر گرفت.

وی اظهار کرد که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تخصصی کشور به جای تمرکز بر درمان‌های اساسی و مورد نیاز مردم، به سمت ارائه خدمات زیبایی مانند بوتاکس، ژل و جراحی‌های غیرضروری متمایل شده‌اند. این جذابیت اقتصادی در حوزه زیبایی، موجب شده است که ظرفیت فکری پزشکان از رسیدگی به نیازهای حیاتی و عمومی سلامت دور شود و این عدم توازن، خود یک آسیب اجتماعی و درمانی است.

لزوم تدوین چشم‌انداز شغلی و ساماندهی وضعیت اداری

شهریاری تأکید کرد که مادامی که نتوانیم محیطی اداری مناسبی فراهم کنیم که پزشکان متخصص بتوانند به طور کامل و مؤثر از دانش و مهارت خود بهره ببرند، با مشکلاتی در این بخش مواجه خواهیم شد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، به اهمیت مسائل فرهنگی در خدمات‌رسانی اشاره کرد وگفت که در کنار اصلاحات ساختاری، توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز برای حفظ کرامت و انگیزه کادر درمان ضروری است.

