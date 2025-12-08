رئیس سازمان ثبت احوال گفت: کیفیت عکس‌های کارت ملی مناسب نیست و اصلاحاتی برای بهبود آن در دفاتر پیشخوان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به انتقاد‌های موجود درباره کیفیت عکس‌های درج‌شده در کارت‌های ملی هوشمند، اعلام کرد: قبلاً هم عرض کردم که ما نیز معتقدیم عکس‌ها در بسیاری موارد مناسب و استاندارد نیستند، و در طراحی‌های انجام‌شده از ابتدا دقت کافی لحاظ نشده است.

وی افزود که سازمان ثبت احوال در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف کارت ملی از جمله عکس کارت است. کارگر درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌ها گفت: در برخی دفاتر پیشخوان، دقت لازم در گرفتن عکس از چهره متقاضیان رعایت نمی‌شود و این موضوع کیفیت نهایی کارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: برای رفع این مشکل، چند ماه پیش بخشنامه‌ای صادر شده است. طبق این بخشنامه، تمام دفاتر پیشخوان ملزم هستند یک مانیتور در مقابل متقاضی قرار دهند تا فرد بتواند عکس خود را پیش از ارسال، مشاهده و تأیید کند. تنها پس از تأیید متقاضی، عکس برای صدور کارت ملی ارسال خواهد شد.

کارگر ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه و تغییرات در طراحی کارت ملی، کیفیت نهایی کارت‌ها و رضایت مردم افزایش یابد.

منبع: مهر

 

برچسب ها: ثبت احوال ، کارت ملی
خبرهای مرتبط
نرخ ازدواج ۱۱ شهرستان استان بالای ۵.۹ درصد است
کاهش ۹ درصدی تولد در آذربایجان‌غربی
نمایندگی ثبت احوال لیردف همچنان بدون خدمات الکترونیکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی اعلام شد + فیلم
شلیک به ۱۵ سال زندگی مشترک
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس از ۲۵ آذر
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
آخرین اخبار
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس از ۲۵ آذر
جزئیات حادثه تصادف خانواده سقاب اصفهانی اعلام شد + فیلم
ابراز همدردی کولیوند با حادثه‌دیدگان و خانواده قربانیان سیلاب و رانش زمین در اندونزی