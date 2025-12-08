بر اساس اسناد درونی اتحادیه اروپا، این بلوک در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت نیرو‌های امنیت داخلی لبنان از طریق آموزش، مشاوره و احتمالاً تأمین تجهیزات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس سندی که روز دوشنبه توسط رویترز مشاهده شده، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت نیرو‌های امنیت داخلی لبنان (ISF) است.

آتش‌بس سال ۲۰۲۴ بین لبنان و اسرائیل همچنان شکننده است و اسرائیل به طور مرتب حملاتی را بر قلمرو لبنان انجام می‌دهد که به ادعای آن، هدف آن تلاش‌های حزب‌الله برای تجدید تسلیحات است.

این سند که توسط بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا تهیه و در بین ۲۷ کشور عضو توزیع شده، گفت که این اتحادیه مشورت با مقامات لبنانی را دنبال خواهد کرد و یک مأموریت شناسایی در اوایل سال ۲۰۲۶ در مورد کمک‌های احتمالی جدید برای نیرو‌های امنیت داخلی این کشور انجام خواهد شد.

این سند گفت که تلاش‌های اتحادیه اروپا می‌تواند «بر مشاوره، آموزش و توانمندسازی متمرکز شود» و افزود که این بلوک وظایف نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) را بر عهده نخواهد گرفت. مأموریت یونیفیل قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ منقضی شود و انتظار می‌رود از آن زمان، فرآیند یک‌ساله کاهش نیرو و خروج آغاز شود.

در عوض، این سند گفت که اتحادیه اروپا «می‌تواند به انتقال تدریجی وظایف امنیت داخلی» از ارتش لبنان به نیرو‌های امنیت داخلی کمک کند و به ارتش اجازه دهد بر وظایف اصلی دفاعی خود تمرکز کند.

انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۶ یک طرح انتقالی ارائه دهد که به خطرات ناشی از خروج یونیفیل خواهد پرداخت.

دیدار مقامات اتحادیه اروپا و لبنان هفته آینده

این سند از سوی سرویس اقدام خارجی اروپا، پیش از یک جلسه برنامه‌ریزی‌شده بین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و لبنان در بروکسل در ۱۵ دسامبر ارائه شده است.

این سند گفت: «از طریق ترکیبی از مشاوره، آموزش و احتمالاً تأمین برخی تجهیزات، هدف کلی این خواهد بود که به پلیس و ژاندارمری امکان داده شود تا مأموریت خود را در شهر‌ها و مناطق روستایی سراسر کشور انجام دهند.» و افزود که اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند به لبنان برای ایمن‌سازی بهتر مرز زمینی خود با سوریه کمک کند.

منابع دیپلماتیک گفتند که فرستاده ویژه رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون در امور لبنان، ژان-ایو لو دریان، روز دوشنبه در بیروت بود تا یک نقشه راه پیشنهاد دهد که هدف آن ارزیابی مستقل خلع سلاح حزب‌الله است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ارتش لبنان ، اتحادیه اروپا ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
آمریکا با ادعای حق دفاع از خود، حمله اسرائیل به لبنان را توجیه کرد
پاسخ تند ونزوئلا به اسرائیل: تو جنایتکار جنگی هستی
ترامپ رسما تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین را آغاز کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است
آمریکا در حال فشار آوردن به اوکراین برای توافق «سریع‌تر» است
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
سفر کارشناسان آژانس انرژی اتمی به ژاپن برای بررسی تخلیه آب از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما
نیجریه به بنین نیرو و جنگنده اعزام کرد
مذاکره‌کننده ارشد اوکراین: زلنسکی امروز اسناد طرح صلح را دریافت خواهد کرد
اسرائیل، قطر و آمریکا در نیویورک جلسه سه جانبه برگزار کردند
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
زلنسکی: مذاکرات صلح اوکراین با آمریکا سازنده است اما آسان نیست
طرح ۸۰۰ میلیون دلاری پنتاگون برای حمایت از اوکراین
رسوایی در بغداد؛ کالبدشکافی یک «اشتباه» استراتژیک یا مانور سیاسی؟
تایلند پس از درگیری‌های مرگبار، حملات هوایی در امتداد مرز کامبوج را آغاز کرد
برلین آغوشی امن برای جنایات صهیونیست‌ها
ترامپ: روسیه با توافق موافق است، مطمئن نیستم زلنسکی موافق باشد
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید