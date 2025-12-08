باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس سندی که روز دوشنبه توسط رویترز مشاهده شده، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت نیرو‌های امنیت داخلی لبنان (ISF) است.

آتش‌بس سال ۲۰۲۴ بین لبنان و اسرائیل همچنان شکننده است و اسرائیل به طور مرتب حملاتی را بر قلمرو لبنان انجام می‌دهد که به ادعای آن، هدف آن تلاش‌های حزب‌الله برای تجدید تسلیحات است.

این سند که توسط بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا تهیه و در بین ۲۷ کشور عضو توزیع شده، گفت که این اتحادیه مشورت با مقامات لبنانی را دنبال خواهد کرد و یک مأموریت شناسایی در اوایل سال ۲۰۲۶ در مورد کمک‌های احتمالی جدید برای نیرو‌های امنیت داخلی این کشور انجام خواهد شد.

این سند گفت که تلاش‌های اتحادیه اروپا می‌تواند «بر مشاوره، آموزش و توانمندسازی متمرکز شود» و افزود که این بلوک وظایف نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) را بر عهده نخواهد گرفت. مأموریت یونیفیل قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ منقضی شود و انتظار می‌رود از آن زمان، فرآیند یک‌ساله کاهش نیرو و خروج آغاز شود.

در عوض، این سند گفت که اتحادیه اروپا «می‌تواند به انتقال تدریجی وظایف امنیت داخلی» از ارتش لبنان به نیرو‌های امنیت داخلی کمک کند و به ارتش اجازه دهد بر وظایف اصلی دفاعی خود تمرکز کند.

انتظار می‌رود دبیرکل سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۶ یک طرح انتقالی ارائه دهد که به خطرات ناشی از خروج یونیفیل خواهد پرداخت.

دیدار مقامات اتحادیه اروپا و لبنان هفته آینده

این سند از سوی سرویس اقدام خارجی اروپا، پیش از یک جلسه برنامه‌ریزی‌شده بین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و لبنان در بروکسل در ۱۵ دسامبر ارائه شده است.

این سند گفت: «از طریق ترکیبی از مشاوره، آموزش و احتمالاً تأمین برخی تجهیزات، هدف کلی این خواهد بود که به پلیس و ژاندارمری امکان داده شود تا مأموریت خود را در شهر‌ها و مناطق روستایی سراسر کشور انجام دهند.» و افزود که اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند به لبنان برای ایمن‌سازی بهتر مرز زمینی خود با سوریه کمک کند.

منابع دیپلماتیک گفتند که فرستاده ویژه رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون در امور لبنان، ژان-ایو لو دریان، روز دوشنبه در بیروت بود تا یک نقشه راه پیشنهاد دهد که هدف آن ارزیابی مستقل خلع سلاح حزب‌الله است.

منبع: رویترز