فرماندار ورزقان از بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در این شهرستان با گذشت ۸ سال انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -صادق میکائیلی فرماندار ورزقان در جلسه کارگروه شورای مسکن این شهرستان با تاکید براینکه بیش از ده هزار نفر در امور معادن در این شهرستان به کار و تولید مشغول هستند و نیازمند مسکن گفت: بیش از هشت سال است که طبق تصویب و دستور وزیر مسکن و شهر سازی وقت و چندین استاندار وقت در استان برای احداث شهرک مسکونی در ۱۷۹ هکتار در ورزقان، متاسفانه تا به امروز کار مطالعات و واگذاری آن به پایان نرسیده و بلاتکلیف مانده است. 

وی گفت: علیرغم پیگیری‌های متعدد از ادارات کل مرتبط در استان از جمله اداره کل مسکن و شهرسازی استان هیچ نتیجه مطلوب حاصل نشده است و این درحالی است که احداث این شهرک مسکونی مشکل مسکن هزاران نفر برطرف می‌کند.

