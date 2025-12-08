فرماندار ورزقان از بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در این شهرستان با گذشت ۸ سال انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -صادق میکائیلی فرماندار ورزقان در جلسه کارگروه شورای مسکن این شهرستان با تاکید براینکه بیش از ده هزار نفر در امور معادن در این شهرستان به کار و تولید مشغول هستند و نیازمند مسکن گفت: بیش از هشت سال است که طبق تصویب و دستور وزیر مسکن و شهر سازی وقت و چندین استاندار وقت در استان برای احداث شهرک مسکونی در ۱۷۹ هکتار در ورزقان، متاسفانه تا به امروز کار مطالعات و واگذاری آن به پایان نرسیده و بلاتکلیف مانده است. 

وی گفت: علیرغم پیگیری‌های متعدد از ادارات کل مرتبط در استان از جمله اداره کل مسکن و شهرسازی استان هیچ نتیجه مطلوب حاصل نشده است و این درحالی است که احداث این شهرک مسکونی مشکل مسکن هزاران نفر برطرف می‌کند.

برچسب ها: مسکن ، شهرک
خبرهای مرتبط
شهرک جدید نیشتمان موجب کاهش چالش حوزه مسکن سنندج می‌شود
شهرک ها شهرهايي کوچک و خارج از حريم شهري
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
آخرین اخبار
کشف بیش از ۲۸ تن گندم قاچاق در مراغه
بلاتکلیفی احداث شهرک مسکونی در شهرستان ورزقان با گذشت ۸ سال
دستگیری دو صیاد غیرمجاز در هوراند
نصب دوربین‌های مداربسته برای افزایش امنیت در روستا‌های اهر 