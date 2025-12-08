وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات ساخت دیواری به طول تقریبی ۵۰۰ کیلومتر در امتداد مرز با اردن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه از آغاز عملیات ساخت دیواری به طول تقریبی ۵۰۰ کیلومتر در امتداد مرز با اردن خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، این پروژه از جنوب بلندی‌های جولان اشغالی تا شمال ایلات امتداد خواهد یافت.

عملیات اجرایی در دو فاز برنامه‌ریزی شده است که مرحله نخست آن شامل ساخت ۸۰ کیلومتر دیوار در بخش شمال شرقی مرز با اردن می‌باشد. روزنامه هاآرتص با استناد به منابع وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، هزینه این پروژه چندلایه را حدود ۵.۵ میلیارد شکِل برآورد کرده است.

در حین اجرای این طرح، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی برای بخش‌های بعدی را بر اساس «مفهوم امنیتی مرزی و ابزار‌های لازم برای تحقق آن» ادامه می‌دهد. چندین نهاد از جمله «مدیریت مرزها»، بخش مهندسی وزارت جنگ و فرماندهی مرکزی ارتش در اجرای این پروژه مشارکت دارند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این پروژه را بخشی اساسی از «راهبرد تقویت امنیت ملی و افزایش کنترل راهبردی بر مرز‌های شرقی» تحت سیاست‌های سرلشکر ذخیره «امیر بارام»، مدیرکل این وزارتخانه عنوان کرده است.

مرز مشترک اردن با سرزمین‌های اشغالی فلسطین با ۳۳۵ کیلومتر طول، طولانی‌ترین مرز این رژیم است که حدود ۹۷ کیلومتر آن با کرانه باختری اشغالی هم‌مرز می‌باشد.

پیشتر در می‌ سال گذشته، کانال ۱۲ عبری از تصویب ساخت این «دیوار امنیتی» در کابینه امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی خبر داده و آن را واکنشی به دو مورد نفوذ اتباع خارجی به اراضی اشغالی خوانده بود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین