باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، با تأکید بر اهمیت معرفی برترینها و نخبگان عرصه کار و تولید، برگزاری جشنواره امتنان را یکی از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت:این جشنواره هرساله بر اساس اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار، برنامهریزی و اجرا میشود و ما باید از نیروی کار صیانت کنیم.
علی آشتاب این جشنواره را افتخاری برای وزارت متبوع در تکریم جامعه کار و تولید برشمرد و افزود: این فرآیند همگام با خطمشیهای کلان فرهنگی اجتماعی وزارت، با حرکت روشمند و ساختاریافته و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران و ذینفعان انجام خواهد شد.
علاقهمندان برای نام نویسی می توانند به سامانه emtenan.mcls.gov.ir مراجعه کنند.