در بازدید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان از واحدهای تولیدی رامیان، اختلاف میان آب منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی که سال‌ها مانع صدور سند مالکیت برای ۳۵ واحد تولیدی شده بود، با ورود رئیس‌کل دادگستری استان در مسیر حل قرار گرفت.



رئیس‌کل دادگستری گلستان به همراه دادستان مرکز استان امروز با حضور در شهرک صنعتی رامیان، از ۹ واحد تولیدی بازدید و مشکلات فعالان اقتصادی این شهرستان را بررسی کرد.

مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و حل اختلاف میان آب منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی بود اختلافی که به دلیل تعیین‌تکلیف‌نشدن حریم رودخانه مجاور، مانع صدور اسناد تفکیکی برای ۳۵ واحد تولیدی شهرک شده بود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان، در این بازدید با تماس مستقیم با مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، خواستار پاسخ فوری به استعلام مربوط به حریم رودخانه شد و اعلام کرد: بلافاصله پس از ارسال پاسخ از سوی آب منطقه‌ای، اداره ثبت اسناد و املاک استان موظف است ظرف سه روز اسناد تفکیکی واحدها را صادر کند.

حیدر آسیابی، افزود: صدور سند مالکیت سبب دلگرمی تولیدکنندگان و تسهیل دریافت تسهیلات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می شود.

آسیابی افزود: دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این بازدید حضور داشت و مقرر شد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رامیان به‌صورت ویژه پیگیری شود.

بازدید از ۹ واحد تولیدی و برگزاری نشست مشترک با فعالان اقتصادی، محور برنامه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان در شهرستان رامیان بود.

