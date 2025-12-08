باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز (دوشنبه ۱۷ آذرماه) به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان، اظهار کرد: حساسیت دانشجو نسبت به آینده و سرنوشت کشور و پیگیری تعهدآمیز آن، خواسته‌ای است که مقام معظم رهبری و مردم ایران همواره بر آن تاکید داشته‌اند. انقلاب اسلامی دو هدف اصلی دارد؛ یکی رشد و سعادت ملت ایران و دیگری پیشرفت همه‌جانبه کشور؛ این دو هدف به مثابه دو بال متوازن هستند. اگر در برخی حوزه‌ها پیشرفت چشمگیری داریم و در برخی دیگر پیشرفت کمتری مشاهده می‌شود، به این دلیل است که به اصول انقلاب اسلامی توجه کافی نکرده‌ایم.

جهان از حرکت ایران به سمت توسعه فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته، نگران است

وی به تنش‌ها و فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وجود داشته اشاره کرد و افزود: گزارش‌های مؤسسه تحقیقاتی علوم و امنیت بین‌الملل (ISIS) و دیوید آلبرایت درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای از جمله دارخوین نشان‌دهنده این است که جهان از اینکه ایران به سمت توسعه فناوری‌های هسته‌ای پیشرفته گام بردارد، نگران است. با این حال، ما تصمیم گرفتیم که با توکل به خداوند این مسیر را ادامه دهیم؛ چرا که نیاز کشور به انرژی پاک و پایدار یک ضرورت قطعی است.

بیش از ۶ هزار نفر در پروژه‌ واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر فعال هستند

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به وضعیت احداث واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر و پیشرفت‌های آن، بیان کرد: تا سال ۱۴۰۱، پروژه‌ واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر، با وجود گذشت چهار سال و نیم از قرارداد با روسیه، پیشرفت کافی نداشت اما امروز در واحدهای در حال احداث این نیروگاه، بیش از ۶ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون ۷۲ میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه تحویل داده و دارای عمر مفید حداقل ۵۰ سال است و همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد که همه این موارد دستاورد است.

اسلامی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تولید ۲۳ هزار مگاوات برق هسته‌ای در کشور تصویب شده بود، اما این طرح هیچ‌گاه اجرایی نشد. در سال ۱۴۰۱، سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای رونمایی شد و هدف‌گذاری تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا سال ۱۴۲۰ در پنج نقطه ساحلی کشور آغاز شده که این طرح‌ها هم‌اکنون در حال پیشرفت است.

با تحقیقات نتیجه‌گرا توانستیم فناوری را خلق و مصرف کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه اظهار کرد: قابلیت مدیریت، انجام کار مهندسی، در همه ارکان سازمان انرژی اتمی ایران مورد توجه است. سازمان انرژی اتمی در اصل سازمانی است که با تحقیقات نتیجه‌گرا توانسته فناوری را خلق و مصرف کند. همچنین امروز ما توانسته‌ایم همپای کشورهای توسعه یافته، دستاورد داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته، حدود ۵۰۰ دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی داشته‌ایم. به عنوان مثال، در عرض دو سال، توانستیم به عنوان یکی از کارهای تحقیقاتی از گاز طبیعی، هلیوم تولید کنیم و در حال حاضر در حال توسعه ظرفیت تولید این گاز هستیم. کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و روسیه جزو پیشتازان بازار هلیوم هستند. ما در سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مصرف‌کننده هلیوم اکنون در حال ایجاد ظرفیتی هستیم که تولید گاز هلیوم را پیش ببریم.

اسلامی به دستاوردهای دیگر در حوزه کشاورزی و پزشکی اشاره کرد و گفت: ما توانسته‌ایم با پرتودهی، در بخش کشاورزی ضایعات را کاهش دهیم و با از بین بردن آفات و سموم، امنیت غذایی کشور را تامین کنیم؛ امروز برای پرتودهی ۵۰۰ هزار تن محصول در کشور ظرفیت ایجاد شده است. در حوزه سلامت نیز، ۷۲ نوع رادیودارو تولید می‌کنیم که سالانه حدود ۱.۵ میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند.

بدون غنی‌سازی اورانیوم قادر به تولید رادیودارو نخواهیم بود

وی با اشاره به اهمیت صنعت غنی‌سازی کشور اضافه کرد: اگر غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشیم، نمی‌توانیم سوخت هسته‌ای تولید کنیم و در نتیجه قادر به تولید رادیودارو نخواهیم بود. در جنگ ۱۲ روزه، اولین مکانی که رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار داد، کارخانه سوخت برای تولید رادیودارو بود. همچنین این رژیم خط تولید اکسیژن ۱۸ که مورد استفاده در دستگاه PET Scan است را مورد حمله قرار داد.

ما توسعه صنعت هسته‌ای را برای تاثیرگذاری در زندگی مردم در دستور کار داریم

اسلامی تاکید کرد: ما توسعه صنعت هسته‌ای را برای تاثیرگذاری در زندگی مردم در دستور کار داریم و این مساله راهبرد اصلی ما محسوب می‌شود. امروز، شرکت تولید رادیوداروهای ایرانی به یکی از برترین شرکت‌های جهان تبدیل شده است. همچنین محصولات آب سنگین ایران نیز خلوص بالایی دارد و کشورهای زیادی متقاضی محصولات ما هستند.

وی ادامه داد: مسیر پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای متاثر از تفکر راهبردی و مرهون نگاه ویژه مقام معظم رهبری بوده است. در عین حال باید در چارچوب‌های بین‌المللی فعالیت کرده تا از اتهام عدول از ضوابط جلوگیری کنیم. با این وجود و به رغم فشارهای خارجی، ایران به راه خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: امور دنیا و نظام بین‌الملل با قانون جنگل و استاندارد دوگانه بهم ریخته است اما در هر صورت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذیل سازمان ملل متحد است و ما باید با رعایت چارچوب‌ها از اتهام عدول از ضوابط جلوگیری کنیم.

سازمان انرژی اتمی ایران آماده مشارکت با اساتید و دانشجویان است

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در پایان این نشست و در جمع خبرنگاران گفت: مهم‌ترین دغدغه دانشجویان، پیشرفت کشور است. یکی دیگر از دغدغه‌های دانشجویان این است که صنعت هسته‌ای بتواند بیش از پیش در عرصه‌های مختلف زندگی مردم پیشرو باشد و اثرات این فناوری در محورهایی که کشور به آن نیاز دارد نیز نمایان شود.

اسلامی افزود: امروز حضور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران فرصت مغتنمی بود؛ در این نشست به تشریح آخرین دستاوردهای به‌دست آمده در صنعت هسته‌ای برای این عزیزان پرداختیم و همچنین مطالب، پیشنهادات و نظرات دانشجویان را شنیدیم.

وی تصریح کرد: حضور در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در اصل فرصت خوبی برای بنده و نیز این عزیزان بود و در وهله نخست اطلاعات دانشجویان درباره فناوری هسته‌ای به روز شد و آنان با مسیری که ما در حال طی کردن هستیم، بیشتر آشنا شدند.

اسلامی گفت: باید بتوانیم بسترهای مناسب را در فرایندهای پژوهشی و علمی که سازمان انرژی اتمی ایران دنبال می‌کند برای مشارکت بیشتر اساتید و دانشجویان فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از جامعه علمی کشور به ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران برای مشارکت علمی و پژوهشی با سازمان انرژی اتمی دعوت می‌کنیم و حتما پذیرای مشارکت آنان در این صنعت هستیم.

صنعت هسته‌ای کشور در فعالیت‌ها و ماموریت‌های خود هیچ‌گونه کوتاهی نمی‌کند

اسلامی در ادامه با تبریک فرارسیدن روز دانشجو تصریح کرد: ۱۶ آذر و روز دانشجو در اصل فرصت هم اندیشی است؛ دغدغه مهم دانشجوی آگاه، بیدار و هوشیار؛ سرنوشت کشور و مردم است و او در نهایت به سرنوشت و آینده خویش نیز توجه می‌کند. برای نسل جوان بسیار مهم است که در جایی قرار داشته باشد که به راحتی بتواند سخن بگوید، نظرات خود را بیان کند و در مقابل پاسخ منطقی و مناسب نیز دریافت کند.

وی ادامه داد: خوشحالیم که این فرصت را در اختیار داشتیم؛ به اعتقاد بنده می‌توانیم نسبت به آنچه در نشست امروز گفت و شنود شد؛ اقدامات عملی که قابل اندازه‌گیری است را انجام دهیم.

اسلامی درباره وضعیت فعلی صنعت هسته‌ای کشور تاکید کرد: صنعت هسته‌ای کشور در فعالیت‌ها و ماموریت‌های خود هیچ‌گونه کوتاهی نمی‌کند.

گفتنی است در پایان دانشجویان سوالاتی درباره مسایل مختلفی از جمله «نحوه همکاری‌های دانشجویان علاقمند به حوزه انرژی هسته‌ای»، «راه‌های تقویت جایگاه انرژی اتمی در جامعه»، «امنیت و ایمنی در حوزه صنعت هسته‌ای» و «آخرین موضوعات و همکاری‌های میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را مطرح کردند و رییس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانشجویان، به تشریح آخرین اقدامات، دستاوردها و راهبردهای صنعت هسته‌ای کشور پرداخت.

منبع: روابط عمومی