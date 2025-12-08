نخستین فرایند بارگیری ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان تولیدی کارخانه نیزار قم ، امروز در ایستگاه سواریان به مقصد روسیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان پس از بارگیری در ایستگاه سواریان راه آهن قم از طریق ریل به بندر کاسپین انتقال می‌یابد و پس از مسیر دریایی به مقصد کشور روسیه صادر خواهد شد.

گفتنی ست سیمان از جمله متریالی است که هم به صورت فله و هم به صورت بسته‌بندی در کیسه‌های مخصوص خرید و فروش می‌شود، همچنین در سراسر جهان نیز به این محصول نیاز دارند. بسیاری از کشور‌ها برای واردات محصولات مختلف استاندارد‌هایی را اعمال می‌کنند و تجار موظف به رعایت این قوانین هستند تا بتوانند در بازار آن کشور فعالیت کنند.

از جمله این استاندارد‌ها بسته‌بندی محصولات و متریال مختلف می‌باشد، زیرا برخی از محصولات نسبت به نفوذ هوا و یا رطوبت حساس بوده و بایستی در برابر این آسیب‌ها محافظت شوند. سیمان یکی از مصالح ساختمانی پودری می‌باشد که جزو اصلی‌ترین متریال ساختمانی بوده و به یک محصول تجاری پُرسود نیز مبدل گشته است.

این متریال در صورت عدم نگهداری در شرایط استاندارد می‌تواند بسیار آسیب‌پذیر و بلا استفاده باشد، از طرفی برخی از مشتریان تمایلی به خرید سیمان کیسه‌ای ندارند و به دلیل حجم بالای مصرف بیشتر به صورت فله اقدام به خریداری سیمان می‌کنند. به دلیل محدودیت‌هایی تریلی‌های حمل بُنکر سیمان دارند، راه حل سومی نیز جهت حمل سیمان وجود دارد، و آن استفاده از کیسه جامبوبگ مخصوص سیمان است.

منبع:صدا و سیما