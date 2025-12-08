نخستین فرایند بارگیری ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان تولیدی کارخانه نیزار قم ، امروز در ایستگاه سواریان به مقصد روسیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان پس از بارگیری در ایستگاه سواریان راه آهن قم از طریق ریل به بندر کاسپین انتقال می‌یابد و پس از مسیر دریایی به مقصد کشور روسیه صادر خواهد شد. 

 گفتنی ست سیمان از جمله متریالی است که هم به صورت فله و هم به صورت بسته‌بندی در کیسه‌های مخصوص خرید و فروش می‌شود، همچنین در سراسر جهان نیز به این محصول نیاز دارند. بسیاری از کشور‌ها برای واردات محصولات مختلف استاندارد‌هایی را اعمال می‌کنند و تجار موظف به رعایت این قوانین هستند تا بتوانند در بازار آن کشور فعالیت کنند.

از جمله این استاندارد‌ها بسته‌بندی محصولات و متریال مختلف می‌باشد، زیرا برخی از محصولات نسبت به نفوذ هوا و یا رطوبت حساس بوده و بایستی در برابر این آسیب‌ها محافظت شوند. سیمان یکی از مصالح ساختمانی پودری می‌باشد که جزو اصلی‌ترین متریال ساختمانی بوده و به یک محصول تجاری پُرسود نیز مبدل گشته است.

این متریال در صورت عدم نگهداری در شرایط استاندارد می‌تواند بسیار آسیب‌پذیر و بلا استفاده باشد، از طرفی برخی از مشتریان تمایلی به خرید سیمان کیسه‌ای ندارند و به دلیل حجم بالای مصرف بیشتر به صورت فله اقدام به خریداری سیمان می‌کنند. به دلیل محدودیت‌هایی تریلی‌های حمل بُنکر سیمان دارند، راه حل سومی نیز جهت حمل سیمان وجود دارد، و آن استفاده از کیسه جامبوبگ مخصوص سیمان است.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: صادرات سیمان ، سیمان
خبرهای مرتبط
بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تُن کالا در قم جابه‌جا شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم:
هیچ پروژه عمرانی در قم متوقف نشده است
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
قم زیر سایه بحران سیمان؛ آیا ساخت‌وساز قربانی سوداگری خواهد شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش بینی بارش خوب باران در قم
قم هوا ندارد
کوچکترین مدرسه استان قم افتتاح شد
اعلام ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
آخرین روند ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
برپایی نمایشگاه «اسوه» ویژه خدمات پایگاه‌های بسیج در قم
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
جودوکار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است
آخرین اخبار
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت
آخرین روند ساخت پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س)
کوچکترین مدرسه استان قم افتتاح شد
برپایی نمایشگاه «اسوه» ویژه خدمات پایگاه‌های بسیج در قم
پایان نخستین دوره المپیاد کشوری مین‌روب به میزبانی قم
جودوکار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
آغاز ثبت‌نام ۲۶۰ دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه علوم پزشکی قم
اعلام ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)
پیش بینی بارش خوب باران در قم
قم هوا ندارد
«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است