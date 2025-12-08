باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس اظهار داشت: این توسعه روابط، فرصت را برای توسعه پایدار اقتصادی و همکاری های سازنده در منطقه فراهم خواهد کرد.

وی افزود: معتقدیم باید در حوزه های اقتصادی و تجاری همکاری های جدید را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به حجم تجارت خارجی ایران و بلاروس در سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون تبادلات تجاری وجود دارد که باید این تجارت متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و هم‌کنشی بین ایران و بلاروس افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برای توسعه همکاری ها در عرصه گمرکات، بانک ها و دانشگاه ها تلاش خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: وزارت صمت به عنوان مسئول برگزاری کمیسیون مشترک، برای زیرساخت های حقوقی و توافقنامه ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام خواهد داد.

اتابک ادامه‌داد: تشکیل کارگروه های مختلف در حوزه اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، لجستیک و سایر موارد منجر به حل مسایل می شود. در حال حاضر برخی از مسایل بین دو کشور وجود دارد که انتظار می رود بر روی آن کار شود تا مسایل بانکی، اسناد اعتباری، صدور روادید برای تجار و مسایل رانندگان به سهولت حل شود.

وی تاکید کرد: اتاق های بازرگانی دو کشور باید برای ارتقای شناخت بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور آگاه شوند و با ایجاد شوراهای مشورتی و برگزاری نمایشگاه ها همکاری های دو کشور را ارتقا بدهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخورداری موقعیت لجستیک ایران این ظرفیت را ایجاد کرده است تا بلاروس با راه اندازه پایانه های مرزی به محصولات و کالاها دست پیدا کند و در بازارها به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه این اجلاس اراده دو کشور را برای همکاری های همه جانبه محقق می کند، اظهار داشت: انتظار می رود نتایج توافق در این کمیسیون به گسترش همکاری های دو جانبه منتج شود.

اتابک تاکید کرد: مذاکرات این نشست منجر به تقویت صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، حمل و نقل و بهداشتی خواهد شد.

منبع: ایرنا