رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره برگزاری جلسه رسیدگی به حواشی دربی ۱۰۶ پایتخت ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این‌باره، اعلام کرد: پس از دریافت گزارش ناظر دیدار پرسپولیس و استقلال و همچنین شکایت رسمی باشگاه استقلال نسبت به تخلفات و حواشی شکل‌گرفته در جریان این مسابقه، جلسه‌ای ویژه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور مسئولان حقوقی ۲ باشگاه و سروش رفیعی برگزار می‌شود، تمامی موارد مطرح‌شده بررسی و درباره پرونده تخلفات رخ‌داده تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی تأکید کرد: روند رسیدگی با دقت و سرعت لازم انجام خواهد شد و تصمیمات نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سروش رفیعی ، دربی پایتخت
خبرهای مرتبط
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
شکایت استقلال از سروش رفیعی + فیلم
شکایت استقلال از سروش رفیعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
آخرین اخبار
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
از تفکرات دفاعی و فقر دانش مربیان تا کمبود بازیکن خلاق
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است
آمار فوق‌العاده مسی در ۲۰۲۵؛ ۴۶ گل در ۵۴ بازی!
لندو نوریس قهرمان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک شد
قلی زاده ناجی لخ پوزنان شد