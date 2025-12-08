باشگاه خبرنگاران جوان - در اتفاقی بیسابقه و عجیب، جنسیس مجبور شده تا لوکسترین سدان خود را تنها به یک دلیل غیرمنتظره فراخوان کند.
فراخوان خودرو معمولا به نقصهای نرمافزاری، مشکلات فنی یا ایرادهای طراحی مربوط میشود. اما اینبار، داستان جنسیس G۹۰ از این نقصها به دور است. تنها ۴۸۳ دستگاه از مدلهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در آمریکا، تحت تاثیر این مشکل قرار گرفتهاند، اما ماهیت عجیب موضوع، آن را تبدیل به یکی از منحصربهفردترین فراخوانهای سال کرده است.
ماجرا از جایی شروع شد که مهندسان جنسیس متوجه شدند برخی مدلهای G۹۰ بهطور ناگهانی و بیدلیل در بزرگراه ترمز میکنند. بررسیها نشان داد که ایراد نه از سنسورهاست، نه از نرمافزار، بلکه از خود رنگ بدنه میآید.
رنگ نقرهای خاص این مدل با نام Savile Silver، مقدار زیادی ذرات آلومینیومی دارد که بازتاب رادار را به شکلی غیرعادی تقویت میکند. این بازتابها از سطح سپر به سمت سنسورهای گوشه جلو برمیگردند و آنها را فریب میدهند؛ انگار که چیزی در خط کناری در حال انحراف است و میخواهد وارد مسیر خودرو شود.
نتیجه این موضوع، تصور غلط G۹۰ و ترمز ناگهانی است؛ این اتفاق بیشتر در سرعتهای زیر ۲۰ کیلومتر بر ساعت یا وقتی سیستم کمکی تغییر خط فعال است، رخ میدهد.
بررسیها نشان داد که این پدیده تنها در خودروهایی با رنگ Savile Silver رخ میدهد و هیچ رنگ دیگری چنین اثری ندارد. آزمایشها در تابستان و پاییز ۲۰۲۵ ادامه داشت تا اینکه هیوندای جنسیس سرانجام به ریشه مشکل رسیدند.
در میان گزارشها، شکایت یکی از مالکان در NHTSA (اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا) توجهها را جلب کرد. او نوشته که تقریبا یک سال با مشکل روبرو بوده و خودرو بدون هشدار در بزرگراه ترمز میکرده است؛ رفتاری که ممکن است خودروهای پشت سر را با خطر برخورد مواجه کند.
او میگوید: «ماهها طول کشید تا شرکت مشکل را تایید کند. حتی ویدئوها را قبول نمیکردند. بعد از اینکه بالاخره پذیرفتند، گفتند رانندگی با خودرو ایمن نیست و بازگرداندن آن را هم صلاح ندانستند.»
چنین تجربهای نشان میدهد که مشکل چقدر برای مالکان گیجکننده و پراسترس بوده است.
جنسیس اعلام کرده که تاکنون ۱۱ گزارش از ترمز ناگهانی دریافت شده، هرچند هیچ تصادف یا جراحتی گزارش نشده است. این شرکت از مالکان خواسته تا زمان رفع نقص، استفاده از سیستم کمک رانندگی بزرگراه (HDA) را متوقف کنند.
راهحل مهندسان ساده اما مؤثر است؛ نمایندگیها تیرک داخلی سپر جلو را با نسخهای جدید و مهر و موم شده جایگزین میکنند تا بازتابهای رادار نتوانند به مسیر سنسورها نفوذ کنند. همچنین تولید رنگ Savile Silver بهطور موقت متوقف شده تا تغییرات جدید در خط تولید اعمال شود.
منبع: خبرآنلاین