باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم پسران کشورمان در سومین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل عربستان صف آرایی کرد و توانست در دو ست پیاپی این حریف آسیایی خود را از پیشروی بردارد.
پسران والیبالیست ایران که پیش از این تیمهای نیجریه و چین را شکست داده بودند، در بازی امروز نیز ابتدا در دست اول ۲۵ بر ۱۸ و سپس در دست دوم با حساب ۲۵ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا به عنوان سرگروه، به جمع هشت تیم راه یافته و حریف چین الف در دور یک چهارم نهایی شوند.
گفتنی است، دیدار تیمهای پسران دانشآموز ایران و چین الف، چهارشنبه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیدار یک چهارم نهایی دختران ایران نیز مقابل برزیل در همین روز انجام میشود.