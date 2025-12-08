تیم والیبال دانش‌آموزی ایران با پیروزی مقابل عربستان به عنوان سرگروه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات دانش‌آموزی جهان صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ پسران کشورمان در سومین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل عربستان صف آرایی کرد و توانست در دو ست پیاپی این حریف آسیایی خود را از پیش‌روی بردارد.

پسران والیبالیست ایران که پیش از این تیم‌های نیجریه و چین را شکست داده بودند، در بازی امروز نیز ابتدا در دست اول ۲۵ بر ۱۸ و سپس در دست دوم با حساب ۲۵ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا به عنوان سرگروه، به جمع هشت تیم راه یافته و حریف چین الف در دور یک چهارم نهایی شوند.

گفتنی است، دیدار تیم‌های پسران دانش‌آموز ایران و چین الف،‌ چهارشنبه برگزار خواهد شد. ضمن اینکه دیدار یک چهارم نهایی دختران ایران نیز مقابل برزیل در همین روز انجام می‌شود.

