باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری کیودو روز دوشنبه گزارش داد که نیروگاه‌های هسته‌ای فوکوشیما، هیگاشیدوری و اوناگاوا پس از وقوع زلزله ۷.۶ ریشتری امروز در ژاپن، هیچ گونه ناهنجاری تشخیص نداده‌اند.

در همین حال، خط ریلی پرسرعت ژاپن، توکوکو شینکانسن، پس از قطع برق ناشی از زمین‌لرزه، خدمات خود را در بخش‌های شمال شرقی این کشور به حالت تعلیق درآورد.

سازمان هواشناسی ژاپن هشدار سونامی را برای بخش مرکزی ساحل اقیانوس آرام هوکایدو، ساحل اقیانوس آرام استان آئوموری و استان ایواته صادر کرده است.

در همین حال، سازمان هواشناسی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود سونامی با ارتفاع احتمالی تا ۳ متر، سواحل اقیانوس آرام ژاپن را در پی زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر درگیر کند.

این سازمان تشریح کرد که مناطق در معرض خطر عبارتند از ایواته، آئوموری و بخش‌هایی از هوکایدو. یک سونامی ۴۰ سانتی‌متری پیش از این در آئوموری و هوکایدو ثبت شده است.

هشدار‌های تخلیه در این مناطق به صدا درآمده است.

منبع: کیودو