بازدید معمولی معاون وزیر از خوابگاه، با دیدن یک عکس روی درِ یکی از اتاق‌ها تغییر کرد؛ آن‌جا اتاق نوعروسی بود که به جای خانه بخت، در دانشگاه ماندگار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پشت آن در، نه فقط‌ اتاق یک دانشجو که جهانِ صبر و رسالت همسر جوانش پنهان بود؛ دختری که امروز روایتگر عشقی است که با شهادت علیرضا ناتمام نماند و مسیرش را در دل دانشگاه ادامه می‌دهد.
 
بازدید معاون وزیر علوم از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه آیت‌الله بروجردی(ره) یک رویداد معمول اداری بود، اما یک قاب کوچک چسبیده بر درِ اتاق یکی از دانشجویان مسیر گزارش را تغییر داد؛ عکس شهید علیرضا کرم‌زاده.آن تصویر نه فقط نگاه که ذهن و دل‌ را درگیر کرد و حسی عجیب مرا واداشت به دنبال صاحب اتاق، یعنی همسر دانشجوی این شهید بگردم.با پیداکردن صفحه شهید در پیام‌رسان و ارتباط با روابط‌عمومی دانشگاه، راه تماس با همسر شهید باز شد، نخستین چیزی که توجهم را جلب کرد، دل‌نوشته او برای روز دانشجو بود؛ متنی برخاسته از قلبی که هنوز با یاد همسر شهیدش می‌تپد.
 
آنچه می‌خوانید گفت‌وگویی است از نزدیک؛ روایت دختری که دانشجوست، همسر شهید است و راهی را ادامه می‌دهد که همسرش با خون امضا کرده است.
 
برای آغاز گفتگو، لطفاً خودتان را معرفی کنید و از وضعیت تحصیلی‌تان بگویید؟
 
بهاره حتمی هستم، دانشجوی ترم هفتم رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی(ره) و همسر شهید علیرضا کرم‌زاده از شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر استان لرستان.
 
شهید کرم‌زاده چه مسیری در تحصیل و فعالیت‌های حرفه‌ای طی کردند؟
 
شهید علیرضا کرم‌زاده فارغ‌التحصیل رشته ریاضیات بودند. پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه پیام‌نور شدند و در رشته مهندسی برق تا مقطع کاردانی ادامه دادند، اما بعد از آن وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند و در یگان هوافضا مشغول به خدمت شدند.در کنار فعالیت‌های تخصصی در سپاه، تحصیل در رشته مهندسی نرم‌افزار و علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی را ادامه دادند و امسال در آستانه فارغ‌التحصیلی بودند که به شهادت رسیدند؛ و به معنای حقیقی، فارغ‌التحصیل مکتب اسلام و امام حسین(ع) شدند.
 
روند آشنایی و شکل‌گیری این ازدواج چگونه بود؟
 
اواخر تابستان ۱۴۰۳ عمه بنده با من تماس گرفتند و آقا علیرضا را معرفی کردند.شوهرعمه‌ام روحانی مسجد فاطمةالزهرا(س) و از نزدیکان محل فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهید بود. به دلیل سابقه حضور علیرضا در مسجد و فعالیت‌های مذهبی، خانواده ایشان او را فردی مناسب برای ازدواج معرفی کردند.ما در دوران عقد بودیم و قرار بود شهریور ۱۴۰۴ زندگی مشترکمان را شروع کنیم، اما ایشان پیش از آن دعوت حق و امام‌زمان(عج) را لبیک گفتند و به شهادت رسیدند.
 
به عنوان کسی که این مسیر را از نزدیک لمس کرده، «همسر شهید بودن» برای شما چه معنایی دارد؟
 
به نظر من «همسر شهید بودن» یعنی صبر، استقامت و وفاداری در عمیق‌ترین شکل ممکن، همسر شهید نماد نجابت و امید است؛ کسی که در سخت‌ترین روزها با یاد عشق ادامه می‌دهد.او ادامه‌دهنده راه حضرت زینب(س) است؛ بانویی که مفهوم واقعی این جمله را که «عزیزترین‌ها امانت خداوندند» محقق کرد.گذشتن از کسی که دوستش داری و او را برای زندگی آینده‌ات انتخاب کرده‌ای، کار هر کسی نیست؛ اما همسر شهید انتخاب می‌کند که برای رضای خدا از عشقش بگذرد و راه او را ادامه دهد.
 
با توجه به تأکید شهید، رسالت شما به‌عنوان یک دانشجو پس از شهادت ایشان چیست؟
 
آقا علیرضا همیشه تأکید داشتند که پشت مقام معظم رهبری را خالی نکنیم، فریب رسانه‌های دشمن را نخوریم و در برابر سختی‌های راه استقامت کنیم.بنابراین من وظیفه خود می‌دانم که هم به‌عنوان همسر شهید و هم به‌عنوان یک دانشجو ادامه‌دهنده مسیر ایشان و تمام شهدا باشم.به تعبیر رهبر انقلاب، دانشجو موتور محرک جامعه است، پس در هر جایگاهی باشم تلاش می‌کنم اثربخش باشم، پیام شهدا را به مردم منتقل کنم و برای پیشرفت کشورم گام بردارم.
 
اگر بخواهید تصویری واقعی از شخصیت شهید ارائه دهید، مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در ذهن شما می‌ماند چیست؟
 
شهید کرم‌زاده فردی بود فوق‌العاده خوش‌اخلاق، مهربان و صبور، با لبخندی دائمی که محبوب دل‌ها می‌شد، عاشق شهادت و دوستان شهیدش، از جمله شهید عباس دانشگر و شهید اسماعیل غلامی یاراحمدی، دارای ارادت عمیق به حضرت زهرا(س) و امام رضا(ع)، بسیار ولایتی و متعهد در کار و فعال در فعالیت‌های جهادی، بسیجی و خیریهیکی از جملات همیشگی او این بود:«الخیر فی ما وقع» یعنی در برابر سختی‌ها صبر داشته باش؛ خداوند در پشت تلخی‌ها بهترین تقدیرها را قرار می‌دهد، همین نگاه باعث می‌شد هیچ سختی‌ای او را از پا درنیاورد.
 
شهید تأکید ویژه‌ای بر مسئله حجاب داشتند؛ نگاه شما به عنوان همسر یک شهید به این موضوع چیست؟
 
دشمن می‌داند که زن در جامعه اسلامی چه نقش حساسی دارد و می‌داند حجاب ستون عفت و پاک‌دامنی است. به همین دلیل تلاش می‌کند با شعارهای فریبنده شأن زن ایرانی را پایین بیاورد و نظام اسلامی را تضعیف کند.حجاب از نظر من و بسیاری از شهدا جهاد فی‌سبیل‌الله است.زن محجبه با پوشش خود فریاد «یا زهرا(س)» سر می‌دهد و نشان می‌دهد ارزش او در درون اوست نه ظاهرش.حجاب محدودیت نیست؛ مصونیت و کرامت است، زن محجبه به همه اعلام می‌کند به من به‌خاطر ارزش‌های درونی‌ام نگاه کنید، نه زیبایی‌های زودگذر دنیا.
 
روایت از پشت یک عکس آغاز شد؛ عکسی ساده‌روی در یک اتاق خوابگاه. اما این قاب کوچک، دری بود به دنیای بزرگ‌تر، به ایمان یک مرد، به صبر یک زن، به راهی که با شهادت تمام نمی‌شود. بهاره حتمی نه فقط همسر شهید، بلکه راوی یک عهد است؛ عهدی که علیرضا با خون نوشت و او با زندگی‌اش ادامه می‌دهد.این روایت، صدایی است که می‌گوید شهدا زنده‌اند، اگر ما راوی‌شان باشیم.
 
منبع: فارس
برچسب ها: عکس شهید ، شهدای وطن ، همسران شهید
