شهید کرم‌زاده چه مسیری در تحصیل و فعالیت‌های حرفه‌ای طی کردند؟

شهید علیرضا کرم‌زاده فارغ‌التحصیل رشته ریاضیات بودند. پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه پیام‌نور شدند و در رشته مهندسی برق تا مقطع کاردانی ادامه دادند، اما بعد از آن وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند و در یگان هوافضا مشغول به خدمت شدند.

در کنار فعالیت‌های تخصصی در سپاه، تحصیل در رشته مهندسی نرم‌افزار و علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی را ادامه دادند و امسال در آستانه فارغ‌التحصیلی بودند که به شهادت رسیدند؛ و به معنای حقیقی، فارغ‌التحصیل مکتب اسلام و امام حسین(ع) شدند.