باشگاه خبرنگاران جوان - اتفاقی نادر در تقویم امسال رخ داده است که روزهای شمسی و قمری را به شکل جالبی به هم نزدیک می‌کند. تقویم‌ها ابزارهایی برای نظم دادن به زمان هستند. اما هر تقویم بر اساس حرکت متفاوتی از اجرام آسمانی طراحی شده است. تقویم شمسی بر اساس حرکت زمین به دور خورشید و تقویم قمری بر اساس گردش هماهنگ ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید طراحی شده است. معمولاً این دو تقویم از هم فاصله ای ۱۱ روزه دارند و روزها و ماه‌ها با یکدیگر منطبق نمی‌شوند.

با این حال، گاهی شرایط خاص مداری باعث می‌شود که روزهای هر دو تقویم به طور موقت با یکدیگر هم‌راستا شوند. چنین اتفاقی نه تنها از دیدگاه نجومی جالب است، بلکه فرصتی است برای مشاهده اهله (حالت‌های مختلف بخش روشن ماه که از زمین دیده می‌شود) ماه و شمارش تاریخ به شکلی که معمولا رخ نمی‌دهد و نشان می‌دهد چگونه حرکت اجرام آسمانی می‌تواند نظم جالبی را در مدت چند ماه ایجاد کند. برعکس آن چه به نظر می رسد، تقویم قمری با اهله ماه تنظیم می شود و ماه‌های آن یکی درمیان ۲۹ روزه و ۳۰ روزه نیست.