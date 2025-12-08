باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک گزارش نیویورک تایمز فاش کرد که از زمان عقبنشینی اسرائیل از بخشهایی از غزه در ماه اکتبر تحت توافق آتشبس، حماس به سرعت برای «پر کردن خلأ» اقدام کرده و «روز به روز» قدرت خود را افزایش داده است.
به ادعای نیویورک تایمز، نیروهای پلیس حماس به خیابانها بازگشتهاند. رزمندگان با خائنان مقابله کرده و مقامات آن به ادعای بازرگانان محلی، عوارضی را بر برخی از کالاهای گرانقیمت وارداتی به غزه وضع کردهاند. با این حال، اسماعیل ثوابتا، مدیر کل دفتر رسانهای دولت در غزه، دریافت هرگونه مالیات از کالاهای وارداتی توسط دولت حماس را تکذیب کرد.
به گفته مقامات اطلاعاتی اسرائیل و یک مقام اطلاعاتی عرب که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد ارزیابیهای داخلی صحبت کرد، با وجود شهادت تعدادی از رهبران ارشد حماس، کاهش شدید زرادخانه این جنبش و از کنترل خارج شدن حدودی شرایط، حماس توانسته است اقتدار خود را در غزه دوباره تثبیت کند.
به گفته این افراد حماس موفق شده است اقتدار خود را در غزه دوباره تثبیت کند.
شالوم بن حنان، یکی از مقامات ارشد سابق شین بت، آژانس امنیت داخلی اسرائیل، گفت: «حماس ضربه خورد، اما شکست نخورد. هنوز پابرجاست.»
حماس با پایهای که میتواند بر آن بنا شود، از جنگ بیرون آمد. بن حنان، که از رهبری شین بت گزارش دریافت میکند، گفت که اگرچه صفوف حماس کاهش یافته است، اما برآوردهای رسمی نشان میدهد که ۲۰۰۰۰ رزمنده باقی ماندهاند.
در همین راستا، سرتیپ ارز واینر، که تا ماه مارس سمت ارشدی در ارتش اسرائیل داشت، اظهار داشت: «حماس به سرعت رهبران شهید شده در جنگ را جایگزین کرد.»
مقامات اسرائیلی و عرب تأیید کردند که این جنبش دارای مخفیگاهها و انبارهای سلاح متعددی است، با توجه به اینکه بیش از نیمی از شبکه تونلهای زیرزمینی دست نخورده باقی مانده است.
به گفته بن حنان، حماس هنوز دستگاه دولت مرکزی در غزه، از جمله سرویسهای امنیتی را اداره میکند. ذخایر راکتهای آن کاهش یافته است، اما اعضای آن هنوز سلاحهای سبک مانند تفنگهای خودکار، آرپیجی و خمپاره در اختیار دارند.
نیویورک تایمز مدعی شده رزمندگان حماس در بخشهایی از غزه ایستهای بازرسی دارند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که پلیس حماس مانع از سرقت از کامیونهای امدادی و خانههای متروکه شده است.
برای حماس، کنار گذاشتن تمام سلاحهایش به معنای کنار گذاشتن یک عنصر اصلی هویتش است: توانایی مقاومت در برابر اسرائیل. وسام عفیفه، تحلیلگر فلسطینی و مدیر اجرایی سابق تلویزیون الاقصی حماس، اظهار داشت که اعضای حماس علاوه بر وابستگی ایدئولوژیکی خود به سلاحهایشان، آنها را برای دفاع از خود ضروری میدانند.
در همین زمینه، بن حنان هشدار داد که اگر اسرائیل نسبت به این جنبش بیتفاوت بماند، حماس تهدیدی برای اسرائیل باقی می ماند.
او استدلال کرد که «اگر حماس همچنان بخشهایی از غزه را در کنترل خود داشته باشد و بخواهد قابلیتهای خود را بازسازی کند، راهی برای انجام این کار پیدا خواهد کرد.»
او در پایان گفت: «نبرد بعدی میتواند ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر باشد، اما میتواند بسیار بدتر از ۷ اکتبر باشد.»
منبع: نیویورک تایمز