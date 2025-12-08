\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0644\u06cc \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0648\u0627\u06a9 \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n