رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی درمورد افزایش قیمت شیر و تأمین نشدن شیر مدارس و همچنین، اختصاص سهم سفره مردم به کشور‌های همسایه توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی درمورد افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر به صورت روزانه گفت: امسال، به طوری در بازار لبنیات افزیش قیمت داشته‌ایم که شاید در سال‌های فعالیت بنده در صنعت لبنیات چنین چیزی تجربه نکرده‌ام.

ابتدای سال، ما یک مصوبه‌ای داشتیم که شیر را از قیمت ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش دادند و محصولات لبنی نیز، افزایش قیمت پیدا کردند و متأسفانه، چند ماهی آن روند ادامه داشت. اما اخیراً، به طور روزانه این افزایش قیمت وجود دارد.

در ادامه، امیر طاهری یگانه، مدیر کل پرورش دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: وظیفه نرخ‌گذاری قیمت شیر در دستور کار شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی است و وزارت کشاورزی و بخشی که بنده در حال فعالیت در آن هستم متولی تولید است و ما هزینه‌های عوامل تولید را اعلام می‌کنیم و حدود ۷۰ درصد این هزینه‌های عوامل تولید مربوط به تغذیه و ۳۰ درصد آن‌ها مربوط به بقیه قسمت هاست و هزینه انرژی و حقوق و دستمزد‌ها و بهداشت دارو و درمان است و این هزینه‌ها در طول ۵-۶ ماه اخیر نوسانات شدیدی داشته‌اند و معمولا افزایشی هستند و متناسب با آن، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

او ادامه داد: ما پیشنهاد‌های خودمان و تشکل‌های دامداری و اتحادیه مرکزی دامداران و اتحادیه سراسری دامپروری و انجمن صنفی گاوداران را اعلام کردیم و هر کدام بر اساس اتفاق‌هایی که در کشور جاری است قیمت پیشنهادی خود را اعلام کردند، اما نهادی که باید تعیین قیمت کند شورای قیمت گذاری است.

طاهری یگانه گفت: قیمتی که به پیشنهاد وزارت جهاد و تشکل‌های دامداری بر اساس نوسانات مختلف ارز اعلام کرده‌اند از حدود ۲۹ هزار تومان تا حدود ۳۴ هزار تومان به ازای هر کیلو شیر خام است و در حال حاضر، قیمت مصوب شیر خام لیتری ۲۳ هزار تومان است.

در ادامه، علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفت: ما ۸ میلیون و نیم دانش آموز داریم که ۲ ماه است منتظر شیر مدرسه هستند و نمی‌توانیم ۹۰ هزار تن شیر مدرسه دانش آموز را تأمین کنیم و این موضوع را در جلسه وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده‌ام که ۲ ماه از سال تحصیلی گذشته است، اما هنوز یک پاکت شیر مدرسه توزیع نشده است. چطور می‌گوییم سرانه مصرف به حدی بالا رفته و شیر در دسترس مردم است؟ چرا قبول نمی‌کنیم که امروز، ۲ میلیون تن شیر به شیر خشک تبدیل نمی‌شود؟

در ادامه، احسان ظفری گفت: ما بخش عمده‌ای از شیر را به شیر خشک تبدیل می‌کنیم و به دلیل بالا رفتن دلار و جذابیت صادرات و واحد‌هایی که به تولید شیر خشک مجهز کرده‌ایم سهم بازار مردم و سهم اصلی سفره آن‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به سمت صادرات می‌بریم و در نهایت، سفره مردم را کوچک می‌کنیم و سفره کشور‌های خارجی و اطرافمان را بزرگ می‌کنیم.

